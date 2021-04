Wer zeigt Manchester City gegen BVB heute live im TV und Live-Stream?

Dortmund/Manchester. In der Champions League trifft Manchester City heute auf den BVB. Wir liefern Ihnen alle Informationen zur TV-Übertragung.

Es wird ernst für den BVB. Im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League muss Borussia Dortmund heute bei Manchester City ran. Anstoß ist am heutigen Dienstagabend um 21.00 Uhr.

Für den BVB das erste Spiel nach der so bitteren 1:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt. Durch die Pleite gegen die Hessen drohen die Dortmunder die Champions League in der kommenden Saison zu verpassen. Ganz anders als Manchester City, die in der heimischen Premier-League nach dem Meistertitel greifen. Bereits 14 Punkte liegen sie vor dem Zweitplatzierten Stadtrivalen Manchester United.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Manchester City und dem BVB live im TV und Live-Stream sehen können. Außerdem geben wir Anlaufstellen für Live-Ticker.

BVB bei Manchester City: Datum, Anstoß, Ort

Begegnung: Manchester City gegen Borussia Dortmund

Manchester City gegen Borussia Dortmund Datum: Dienstag, 6. April 2021

Dienstag, 6. April 2021 Anstoß: 21.00 Uhr

21.00 Uhr Ort: Etihad Stadium, Manchester

BVB bei Manchester City heute im Live-Stream sehen: So geht’s

Fans von Manchester City und dem BVB aufgepasst: Das Champions-League-Viertelfinale zwischen den Skyblues und Schwarz-Gelb wird heute exklusiv im Live-Stream bei DAZN übertragen. Bedeutet: Manchester City gegen Dortmund wird weder live im Free-TV, noch live bei Sky gezeigt. Sky zeigt das Spiel lediglich in der Konferenz mit dem Parallelspiel Real Madrid vs. FC Liverpool.

Moderator bei DAZN: Alex Schlüter

Kommentator bei DAZN: Jan Platte

Experte bei DAZN: Sandro Wagner

Trifft mit Manchester City auf seinen Ex-Klub Borussia Dortmund: Nationalspieler Ilkay Gündogan. Foto: dpa

Um das Spiel in voller Länge genießen zu können, benötigen Sie ein Abo des Streamingdienstes DAZN. Die ersten 30 Tage sind umsonst, danach kostet Sie DAZN 11,99 Euro pro Monat oder einmalig 119,99 Euro für ein Jahr – Sie können selbst aussuchen, welches Modell sie bevorzugen.

BVB bei Manchester City heute live im TV sehen

Das Spiel des BVB bei Manchester City wird wie schon erwähnt heute nicht live im Free-TV oder bei Sky übertragen. Die einzige Möglichkeit, das Champions-League-Viertelfinale in voller Länge zu sehen, ist DAZN. Allerdings können Sie ihren DAZN-Live-Stream problemlos auch auf Ihrem TV-Gerät streamen.

Dazu benötigen Sie lediglich einen Smart-TV oder einen TV-Stick (etwa Amazon-Fire-TV-Stick), auf dem Sie die DAZN-App installieren können. Einmal installiert und eingeloggt können Sie das komplette DAZN-Programm bequem auf Ihrem TV schauen.

Mit einem speziellen Vertrag beim Internet-Anbieter Vodafone können Sie DAZN inzwischen auch im linearen TV sehen – auf den Sendern DAZN1 und DAZN2. Das Spiel Manchester City vs. BVB wird heute live auf dem Sender DAZN1 gezeigt. Wie Sie diesen Sender empfangen, können Sie hier nachlesen.

BVB bei Manchester City heute im Live-Ticker verfolgen

Wer kein Abo von Sky oder DAZN hat, kann das Spiel zwischen Manchester City und Borussia Dortmund heute auch bequem im Live-Ticker verfolgen – egal, ob per Smartphone oder am PC.

Zahlreiche dieser Ticker werden online angeboten. Auch wir von Funke Sport bieten Ihnen einen solchen Ticker kostenlos auf unseren Seiten an. Neben blitzschnellen Aktualisierungen bei Toren, Großchancen oder sonstigen Highlights werden Sie dort auch mit Fakten und Statistiken rund um ManCity und den BVB versorgt. (rha)

Hier geht es zum Live-Ticker zu Manchester City gegen den BVB.