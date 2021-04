WAZ Live mit BVB-Legende Dickel: Wir sammeln Ihre Fragen

Dortmund/Essen BVB-Legende Norbert Dickel ist am Donnerstag (11 Uhr) bei uns im Live-Talk der WAZ zu Gast. Wir sammeln im Vorfeld Ihre User-Fragen.

Das war ein wichtiger Sieg für Borussia Dortmund im Kampf um die Champions-League-Plätze. Mit einem 2:0 gegen den direkten Konkurrenten aus Wolfsburg verkürzte der BVB den Abstand auf die Plätze drei und vier (ein und zwei Punkte) in der Fußball-Bundesliga. Neun Punkte sind in dieser Saison noch zu vergeben.

Schafft der BVB also doch noch den Sprung in die Königsklasse? Kann das Team von Trainer Edin Terzic auf der Zielgeraden noch an Eintracht Frankfurt (Platz vier) oder am VfL Wolfsburg (Platz drei) vorbeiziehen? Und: Rauscht die Borussia auch ins Pokalfinale nach Berlin?

WAZ Live mit BVB-Legende Norbert Dickel: Wir sammeln Fragen

Unter anderem dieser Frage wird sich BVB-Legende und Stadionsprecher Norbert Dickel am Donnerstag um 11 Uhr in unserem WAZ-Live-Talk stellen. Sein Gesprächspartner ist der WAZ-BVB-Experte Sebastian Weßling, moderiert wird der Live-Talk von Chris Kremer.

Den Live-Talk finden Sie am Donnerstag in diesem Artikel.

Sie haben eine Frage an BVB-Legende Dickel? Dann schicken Sie uns eine Mail an wir@funkemedien.de mit dem Betreff "Norbert Dickel".