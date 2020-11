Was Favre beim 3:0 des BVB in Brügge besonders gefiel

Es war ein überzeugender Auftritt von Borussia Dortmund in der Champions League. Das 3:0 (3:0) des BVB in Brügge bestätigte den Trend aus dem Herbst 2020: Die Mannschaft von Trainer Lucien Favre ist stabiler, geduldiger und gewinnt auch Spiele souverän, bei denen sich der BVB vor ein paar Wochen noch deutlich schwerer getan hätte.

Von Anfang an war Dortmund am Mittwochabend hellwach. "Wir wollte sofort zeigen, dass wir gewinnen wollten. Wir haben eine sehr gute erste Halbzeit gespielt und mit 3:0 in der Kabine war es schon fast erledigt", sagte Favre. "Mir hat gefallen, dass wir sofort gut angefangen haben, mit viel Druck gegen den Gegner zu pressen. Wir haben weiter gepresst - nicht immer. In der zweiten Halbzeit war die Mannschaft vielleicht ein wenig müde."

BVB: Trainer Lucien Favre denkt noch nicht an Bayern

Bei diesem Programm mit den vielen englischen Wochen kommt diese Schlussfolgerung wenig überraschend. Am Samstag steht schon das nächste Spiel an: In Dortmund empfängt der BVB den FC Bayern München (18.30 Uhr/Sky). Für Favre ist das allerdings noch kein Thema: "Wir genießen das und denken noch nicht an Bayern."

Noch ist unklar, ob Abwehrchef Mats Hummels bis dahin zur Verfügung steht. Der 31-Jährige hatte sich beim 3:0 in Bielefeld am Oberschenkel verletzt, konnte aber erste Entwarnung geben: Um einen Muskelfaserriss handelt es sich nicht.

Axel Witsel überzeugte beim BVB als Vertreter von Mats Hummels

In Brügge gab Axel Witsel den Hummels-Vertreter - und überzeugte. Favre erklärte, dass im Trainerteam viel über die Personalie diskutiert worden sei. "Es war klar für uns, dass der Axel das machen kann. Aber er hat es in seiner Karriere nie gemacht. Nur 20 Minuten vor zwei Jahren in Hoffenheim, da sollte er den Platz von Diallo einnehmen. Er hat sehr gut gespielt", freute sich der Trainer schließlich über den geglückten Schachzug.

Vorne erledigte Stürmer Erling Haaland seinen Job. Der Norweger erzielte zwei Tore. "Wir sind dem Plan gefolgt und haben das ganze Spiel kontrolliert", sagte Haaland. Die Fortschritte der vergangenen Wochen bestätigte er: "Wir sind stabiler geworden und bauen auf der letzten Saison auf." Die Teamchemie sei nun besser, da sich alle Spieler besser kennen würden. Und die Ergebnisse stimmen ja auch.