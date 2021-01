Vor Mainz-Spiel: BVB-Stars mit Genesungswünschen für Witsel

BVB-Spieler Youssoufa Moukoko mit einem T-Shirt, das mit dem Satz "Get well soon Chaloupe" Genesungswünsche an den verletzten Axel Witsel übermittelt.

Dortmund. Vor dem Heimspiel gegen Mainz wärmen sich die Dortmunder in Shirts mit dem Portrait des verletzten Axel Witsel auf.

Mittelfeldmann Axel Witsel wird Borussia Dortmund mit einem Achillessehnenriss mehrere Monate fehlen. Sehr wahrscheinlich kann der 32 Jahre alte Belgier in der laufenden Saison gar nicht mehr für die Gelb-Schwarzen auflaufen.

Am vergangenen Wochenende zog er sich in der Anfangsphase des Spiels in Leipzig die folgenschwere Verletzung zu. Den 3:1-Sieg verfolgte der Mittelfelddirigent aus dem Krankenbett.

BVB: Axel Witsel soll im Kollektiv ersetzt werden

Den Dortmunder Verantwortlichen war der Schock über den langfristigen Ausfall Witsels auch Tage später noch anzumerken. So hob Trainer Edin Terzic auf einer Pressekonferenz am Donnerstag noch einmal hervor, wie wichtig der Belgier sowohl sportlich als auch menschlich für seine Mannschaft ist. „Wir sind alle gefordert, ihn zu ersetzen. Als ganze Gruppe, in der ganzen Mannschaft“, sagte er.

Dass auch die BVB-Profis knapp eine Woche nach der Verletzung in Gedanken bei ihrem Teamkollegen sind, machten sie vor dem Anpfiff der Partie gegen Mainz 05 deutlich. Beim Aufwärmen trugen alle Spieler spezielle T-Shirts mit dem Gesicht des Belgiers.

Kurz vor dem Anpfiff machte auch Witsel selbst deutlich, dass er die Dortmunder vom heimischen Sofa aus unterstützt. „Let’s go team!!“ schrieb der 32-Jährige in den sozialen Medien.

Die Begegnung gegen den Tabellenletzten ist das erste Ligaspiel, das Witsel in der laufenden Saison verpasst. Unter Trainer Edin Terzic stand der Belgier bislang in jedem Bundesligaspiel in der Anfangsformation..