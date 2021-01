Viele Fehler dürfen sich die BVB-Bosse nicht erlauben

Dortmund Der BVB könnte die Champions League verpassen. Die Alarmglocken müssen noch nicht schrillen. Aber schon andere Bayern-Jäger sind abgestürzt.

Als Jürgen Klopp Dortmund im Sommer 2015 verließ, hatte der BVB eine turbulente und enttäuschende Saison hinter sich. Erstmals seit 2011 hatte der Klub die Qualifikation für die Champions League verpasst, er durfte nur in der Europa League ran. Doch den Verantwortlichen gelang es, den Kader zusammenzuhalten. Thomas Tuchel belebte die Spieler neu. Schon in der folgende Saison ertönte die Königsklassen-Hymne wieder im Dortmunder Stadion.

Nur durch diese regelmäßige Teilnahme an Europas wichtigstem Mannschaftswettbewerb konnten sich die Schwarz-Gelben zur zweiten Kraft im deutschen Fußball entwickeln. Nur so konnten sie das Gehaltsgefüge immer weiter anheben. Nur so sind sie zu einer der Top-Adressen für die talentiertesten Jungprofis geworden. 5 Gerät all das dadurch ins Wanken?

Die Ziele des BVB sind hoch

Jein. Eine Saison ohne Königsklasse könnte der Verein trotz der Corona-Krise vermutlich überstehen, ohne so viel Qualität abgeben zu müssen, dass die hohen Ziele der Schwarz-Gelben fortan unerreichbar wären. Aber ein zweites Mal dürfte der Klub Platz eins bis vier nicht verpassen. Die Vergangenheit belegt, dass schon einige Bayern-Jäger abgestürzt sind, weil irgendwann das Geld aus dem Europapokal fehlte.

Die Alarmglocken müssen noch nicht schrillen, der BVB kann weiterhin die Champions League erreichen. Viele Fehler dürfen sich die Verantwortlichen aber nicht leisten. Vor allem nicht bei der Suche nach einem passenden Trainer.