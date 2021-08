BVB atmet auf - alle weiteren Corona-Tests sind negativ

Dortmund. Der BVB tritt im DFB-Pokal beim SV Wehen Wiesbaden an. Den Klub plagen Verletzungssorgen. Immerhin kann Borussia Dortmund Entwarnung geben nach zwei Corona-Fällen.

Am Samstag (20.45 Uhr) erlebt der neue BVB-Trainer Marco Rose sein erstes Pflichtspiel mit Borussia Dortmund. Der Titelverteidiger tritt in der ersten Runde des DFB-Pokals beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden an.

Und ausgerechnet in dieser Woche haben zwei positive Corona-Fälle von Thomas Meunier und Julian Brandt die Borussia durchgeschüttelt. Immerhin steht nun aber fest, dass alle weiteren Corona-Tests negativ sind. Damit steht dem DFB-Pokalspiel gegen Wiesbaden nichts im Weg.

Alle Tests der heutigen PCR-Testreihe waren negativ. — Borussia Dortmund (@BVB) August 5, 2021

Wie geht es beim BVB nach den positiven Corona-Fällen weiter?

Die Mannschaft durfte nach den positiven Tests nicht normal trainieren, musste Kontakt vermeiden, da Julian Brandt und Thomas Meunier an Corona erkrankt sind. Am Donnerstag teilt der BVB jedoch mit, dass alle weiteren Tests negativ seien, damit können die übrigen Spieler wieder gemeinsam auf den Platz.

Wie steht es um die BVB-Verletzten?

"Die Konstellation ist überschaubar", räumt Trainer Marco Rose ein. Ihn plagen Verletzungssorgen, vor allem in der Defensive. Verletzt sind: Dan-Axel Zagadou (Reha nach Knie-Operation), Soumaila Coulibaly (Reha nach Knie-Operation), Mateu Morey (Reha nach Knie-Operation), Marius Wolf (Sprunggelenksverletzung), Thomas Meunier (Corona-Quarantäne), Julian Brandt (Corona-Quarantäne), Raphael Guerreiro (muskuläre Probleme), Mats Hummels (Knieprobleme) und Emre Can (muskuläre Probleme). Für keinen kommt ein Einsatz im DFB-Pokal infrage.

Auf wen setzt BVB-Trainer Marco Rose?

Natürlich auf Kapitän Marco Reus. Auch auf Erling Haaland. In der Innenverteidigung wird vermutlich Manuel Akanji beginnen, auch wenn dieser aufgrund der EM erst seit Kurzem trainiert. Felix Passlack könnte eine Chance als Rechtsverteidiger erhalten. Gregor Kobel beginnt im Tor.

Wie schätzt Marco Rose die Situation beim BVB ein?

Der neue BVB-Trainer verbreitet Zuversicht. Die Stimmung sei gut, fokussiert, sehr professionell, sagt Marco Rose. "Mit den zwei positiven Corona-Tests verschärft sich die Personalsituation. Aber wir haben einen Kader, der groß genug ist. Wir können das auffangen."

Was nimmt sich der BVB vor?

"Wir sind Borussia Dortmund, wir müssen die Favoritenrollen annehmen", erklärt Marco Rose. Er habe den Glauben, "dass wir ein gutes Spiel machen". Dass der BVB als Titelverteidiger in den Wettbewerb gehe, bringe nichts, "wenn man nicht die Gier mitbringt, den Titel wieder zu gewinnen". (las)

