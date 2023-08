Verhandlungen laufen - BVB-Talent Soumaila Coulibaly vor Wechsel

Leicht hatte es Soumaila Coulibaly beim BVB nie, hier liegt er in einem Spiel für die U23 von Borussia Dortmund gegen Zwickau auf dem Boden. Leonhard von Schroetter ist über ihm.

Dortmund. Soumaila Coulibaly hat einen neuen Klub gefunden. Der BVB muss bei einem Abgang noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden.

In den Planungen des BVB spielt Soumaila Coulibaly keine Rolle mehr. Vor einigen Wochen stand der 19-jährige Innenverteidiger schon kurz vor einem Wechsel zu Premier-League-Aufsteiger FC Burnley - der allerdings war auf der Zielgeraden noch geplatzt.

Nun hat der Franzose offenbar einen anderen Klub gefunden. Nach Informationen dieser Redaktion steht der Franzose vor einem Wechsel zum belgischen Meister Royal Antwerp. Sport1 und die Ruhr Nachrichten berichten auch darüber. Coulibaly steht beim BVB noch bis 2026 unter Vertrag. Im Gespräch ist eine Leihe, die auch eine Kaufpflicht oder zumindest eine Kaufoption beinhalten würde - so wie es auch beim letztlich geplatzten Deal mit Burnley angestrebt gewesen ist.

Edin Terzic, BVB-Trainer, umarmt Soumaila Coulibaly. Foto: firo

BVB braucht noch einen weiteren Innenverteidiger

Soumaila Coulibaly wurde ausgebildet bei Paris Saint-Germain in Frankreich, 2021 wechselte er zu Borussia Dortmund. In der vergangenen Spielzeit saß er jedoch meistens auf der Bank, BVB-Trainer Edin Terzic vertraute anderen Spielern. In seinem ersten und einzigen Bundesliga-Spiel patzte Coulibaly, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden ist, beim wilden 3:3 gegen den VfB Stuttgart böse. Nun sucht der Franzose wohl eine neue Chance.

Der BVB müsste sich derweil nach einem neuen Innenverteidiger umschauen. In Niklas Süle, Mats Hummels und Nico Schlotterbeck stehen drei Profis für diese Position zur Verfügung. Emre Can soll hier bloß aushelfen. Nnmadi Collins ist zu Eintracht Frankfurt gewechselt - und nun dürfte auch Soumaila Coulibaly den Klub verlassen.

Soumaila Coulibaly möchte eigentlich hoch hinaus beim BVB, das hat bislang nicht geklappt. Foto: firo

