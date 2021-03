U21-EM: Moukoko im DFB-Kader - BVB-Talent stellt Rekord auf

Dortmund/Hamburg. Große Ehre für Youssoufa Moukoko. Der Stürmer wird mit der deutschen U21-Nationalmannschaft an der EM in Ungarn teilnehmen.

Auf das Tor beim 2:0-Sieg gegen Hertha BSC folgt heute die Belohnung für Borussia Dortmunds Offenisv-Talent Youssoufa Moukoko: Der deutsche U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz benennt den Kader für die Gruppenphase der Fußball-EM. Nach Informationen des Hamburger Abendblatts wird das Supertalent bei der Endrunde dabei sein. Der 16-Jährige könnte damit der jüngste Spieler werden, der jemals für die deutsche U21-Nationalmannschaft zum Einsatz kam.

Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc bestätigte in der vergangenen Woche bereits, dass es zwischen Kuntz und Moukoko zuletzt Kontakt gegeben habe: "Da hat es zuletzt Gespräche hier in Dortmund mit Stefan Kuntz gegeben. Wir würden das sehr begrüßen und uns freuen für Youssoufa, wenn er schon diesen Schritt in Richtung U21 in seinem Alter geht", sagte er. "In seinen Kurzeinsätzen hat er schon gezeigt und angedeutet, dass er viel Qualität mitbringt vorne im Sturmzentrum."

Youssoufa Moukoko bereits fester Bestandteil des BVB-Kaders

Für Moukoko wird es die erste Berufung in die U21. Bislang kam der gebürtige Kameruner lediglich in der U20- und der U16-Auswahl des DFB zum Einsatz. Doch bereits mit 16 Jahren ist der Stürmer fester Bestandteil des Kaders von Borussia Dortmund. In der laufenden Spielzeit absolvierte er bereits 13 Spiele in der Bundesliga (drei Tore).

An diesem Montag bis 12 Uhr wird der U-21-Nationaltrainer seinen Kader bekannt geben, mit der er die Endrunde in Slowenien und Ungarn bestreitet. Die Gruppenphase steigt bereits in der anstehenden Länderspielpause vom 24. bis 31. März. Deutschland trifft in Gruppe A am Eröffnungstag auf Gastgeber Ungarn (21 Uhr), anschließend geht es gegen die Niederlande (27. März/21 Uhr) und zum Abschluss gegen Rumänien (30. März/18 Uhr). Die Finalrunde findet dann erst nach der Saison vom 31. Mai bis 6. Juni statt. (fs)