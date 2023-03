U19 des BVB heute live im Ticker: Youth League gegen Hajduk Split

Dortmund Die U19 des BVB kann Historisches schaffen und erstmal ins "Final Four" der Youth Leage einziehen. Die Partie heute live in unserem Ticker.

Was für ein Spiel, was für ein Abend. Die U19 des BVB empfängt im Viertelfinale der Youth League Hajduk Split aus Kroatien und kann erstmals in das "Final Four" einziehen. Es wird laut, es wird hitzig, es werden über 5000 Gästefans erwartet.

BVB gegen Hajduk Split: Das Viertelfinale der Youth League heute im Live-Ticker

