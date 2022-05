U19-Derby live! BVB und Schalke wollen ins Finale

Dortmund Der BVB und Schalke wollen ins U19-Finale um die Deutsche Meisterschaft. Verfolgen Sie das Hinspiel des Halbfinales live in unserem Ticker.

Viele, viele Höhepunkte quetschen sich in diesen Samstag. Schalke kann aufsteigen, der BVB spielt in Fürth. Und schon zuvor verspricht das U19-Derby Spektakel. In Dortmund treffen im Halbfinale der Deutschen Meisterschaft Borussia Dortmund und der FC Schalke 04 aufeinander. Verfolgen Sie das Hinspiel live im Ticker.

Borussia Dortmund - Schalke 0:0

11:08 Uhr: Der erste Versuch, Dortmunds Bradley Fink scheitert mit seinem Freistoß an Justin Treichel.

11 Uhr: Es geht los ....

10:32 Uhr: Die Aufstellungen in der Übersicht.

So spielt der BVB: Silas Ostrzinski, Tom Rothe, Pharrell Collins, Jamie Bynoe-Gittens, Bradley Fink, Göktan Gürpüz, Lion Semic, Colin Kleine-Bekel, Vasco Walz, Julian Rijkhoff, Abdoulaye Kamara.

So spielt Schalke: Justin Treichel, Luca Campanile, Ngufor Anubodem, Leo Weichert, Arbnor Aliu, Mattes Hansen, Bogdan Shubin, Elias Kurt, Keke Topp, Semin Kojic, Sidi Sané.

10:31 Uhr: Beim BVB sollen Jamie Bynoe-Gittens, Tom Rothe und Lion Semic helfen, Schalke zu besiegen, alle drei durften zuletzt bei den Profis mitmischen. Generell gehen die Dortmunder und der S04 unterschiedliche Wege bei der Ausbildung.

Jude Bellingham (links) hat bereits eine tragende Rolle bei den BVB-Profis, Jamie Bynoe-Gittens möchte diese auch einnehmen. Foto: firo

10:30 Uhr: Um elf Uhr beginnt das U19-Derby in Dortmund. Der BVB ist Favorit gegen Schalke. „Dortmund geht in meinen Augen, aufgrund der Ergebnisse in den direkten Duellen, aber auch aufgrund der individuellen Qualität, als Favorit in das Halbfinale. Aber das sind zwei neue Spiele, die bei null losgehen – und dann schauen wir mal, wie es ausgeht“, sagt Mathias Schober, Leiter der Schalke Knappenschmiede.

