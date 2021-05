Fußball Torhüter ter Stegen würde BVB-Star Haaland gerne in Barcelona sehen

Köln. Ein möglicher Wechsel von BVB-Sturmjuwel Haaland sorgt immer wieder für Unruhe. Nun heizt Nationaltorhüter ter Stegen die Gerüchte an.

Fußball-Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen (29) kann sich Dortmunds Sturmjuwel Erling Haaland sehr gut im Trikot des FC Barcelona vorstellen. „Haaland würde jede Mannschaft dieser Welt besser machen“, sagte ter Stegen im Sport1-Interview. Seine Spielweise und sein Torwille seien beeindruckend.

„Wenn man Videos sieht, in denen er im Vollsprint von ganz hinten nach ganz vorne rennt und das Ding mit aller Macht reinmacht, dann ist das schon erstaunlich. Das ist purer Wille, das kann man nicht trainieren“, sagte ter Stegen.

Möglicher Wechsel Haalands sorgt für Unruhe

Haaland besitzt bei Bundesligist Borussia Dortmund allerdings noch einen Vertrag bis 2024, der erst im nächsten Jahr eine Ausstiegsklausel enthält. Ein möglicher Wechsel hatte zuletzt immer wieder für Unruhe gesorgt. Haalands Berater Mino Raiola hatte die Gerüchte mit Reisen nach Barcelona und Madrid angeheizt. „Wenn ein Verein wie Barcelona oder Madrid kommt, ist es schwer, nein zu sagen“, hatte er der spanischen Zeitung AS gesagt.

Die BVB-Verantwortlichen hatten zuletzt deutlich gemacht, dass der 20-Jährige auch in der kommenden Saison für den Pokalfinalisten auflaufen werde. „Der BVB ist ein sehr gut geführter Verein, in welchem in den vergangenen Jahren ein hervorragender Job gemacht wurde. Wieso soll er nicht noch für ein Jahr dort bleiben? Ein Rückschritt wäre das keineswegs. Wenn er geht, dann hätte sein neues Team einen Wahnsinns-Stürmer für die nächsten zehn Jahre“, sagte ter Stegen über den Norweger.

Marc-Andre ter Stegen kam Barca bei Gehalt entgegen

Seinen eigenen Vertrag beim FC Barcelona hatte ter Stegen im vergangenen Oktober bis 2025 verlängert. Dabei sei er seinem Klub entgegen gekommen, sagte er im Interview. Barca hat über eine Milliarde Euro Schulden. „Es gibt viele Möglichkeiten. Eine davon ist das Modell der Stundung. Je nachdem, wie lange der Vertrag läuft, kann man die Zahlungen entsprechend anpassen", sagte ter Stegen. "Wenn wir als Mannschaft dem Verein helfen können, dann tun wir das.“ (sid/fs)

