Fussball Terminierung: Bochum und BVB treffen am Sonntag aufeinander

Essen. Die DFL terminiert die Spieltage 19 bis 26. Borussia Dortmund empfängt den VfL Bochum sonntags zum Derby.

Die Fußball-Bundesligen befinden sich aktuell in der Winterpause. Sowohl der Spielbetrieb in der ersten als auch in der zweiten Liga ruhen. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die nächsten Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga terminiert.

Beim letzten Januar-Spieltag treffen Borussia Dortmund und der VfL Bochum zum Derby aufeinander -- das war schon zuvor bekannt, doch nun ist auch klar, wann die Partie genau stattfindet: Am 28. Januar sind die Bochumer im Signal Iduna Park zu Gast und bestreiten das Sonntagabendspiel um 17.30 Uhr.

Die weiteren Partien in der Übersicht

Die Auswärtspartien von Borussia Dortmund: 1. FC Heidenheim (Freitag, 2. Februar, 20.30 Uhr), VfL Wolfsburg (Samstag, 17. Februar, 15.30 Uhr),

Die Heimpartien von Borussia Dortmund: SC Freiburg (Samstag, 9. Februar, 20.30 Uhr), TSG Hoffenheim (Sonntag, 25. Februar, 17.30 Uhr).

Die Heimpartien des VfL Bochum: FC Augsburg (Samstag, 3. Februar, 15.30 Uhr), FC Bayern München (Sonntag, 18. Februar, 17.30 Uhr), RB Leipzig (Samstag, 2. März, 15.30 Uhr), SC Freiburg (Sonntag, 10. März, 15.30 Uhr).

Die Auswärtspartien des VfL Bochum: Eintracht Frankfurt (Samstag, 10. Februar, 15.30 Uhr), Borussia Mönchengladbach (Samstag, 24. Februar, 15.30 Uhr), FSV Mainz 05 (Samstag, 16. März, 15.30 Uhr).

