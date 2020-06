Fußball Ter Stegen: BVB-Profi Götze würde in spanische Liga passen

Barcelona. Mario Götze wird Dortmund verlassen. Barcelonas Torwart Marc-André ter Stegen kann sich einen Wechsel des BVB-Profis nach Spanien vorstellen.

Nationaltorhüter Marc-Andre ter Stegen vom FC Barcelona kann sich einen Wechsel von Mario Götze nach Spanien vorstellen. „Mario ist ein Spieler, der mit dem Ball umgehen kann und das Spiel vorantreibt. Er würde auf jeden Fall in die spanische Liga passen“, sagte der Schlussmann im „kicker meets DAZN“-Podcast, schränkte aber auch ein: „Ob es sein Ziel ist, den Fußball zu spielen - keine Ahnung.“

Götze, Siegtorschütze zum WM-Titel der Nationalmannschaft im Jahr 2014, wird Borussia Dortmund zum Saisonende verlassen. Obwohl immer wieder über einen Transfer zum Bundesliga-Konkurrenten Hertha BSC spekuliert wurde, ist wohl auch das Ausland weiterhin ein Thema. Götze war 2016 von Bayern München zu seinem Jugendverein nach Dortmund zurückgekehrt, lieferte dort aber nur selten überzeugende Leistungen ab.

Ter Stegen fühlt sich in Barcelona wohl

Die Vertragsverhandlungen von ter Stegen selbst ruhen derzeit aufgrund der Corona-Krise. „Wir haben Gespräche angefangen, dann kam das Corona-Thema dazwischen, das ist keine Situation, in der man über einen Vertrag sprechen muss“, sagte der 28-Jährige.

Ter Stegens Vertrag in Barcelona läuft noch bis Sommer 2022, weshalb er sich aktuell entspannt gibt: „Ich bin ja auch nicht im Sommer ohne Vertrag. Grundsätzlich fühle ich mich wohl, weil meine Familie glücklich ist. Man weiß ja nie, was in ein paar Jahren ist.“ (dpa)