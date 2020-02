Subotic feiert mit den Dortmund-Fans und hofft auf BVB-Titel

Ein wenig wirkte es so, als säße man gerade in einer Zeitmaschine. Kurz nachdem Schiedsrichter Benjamin Cortus das einseitige Bundesligaspiel zwischen Borussia Dortmund und Union Berlin abgepfiffen hatte und der 5:0-Sieg des BVB gegen den 1.FC Union Berlin amtlich war, lief Unions Verteidiger Neven Subotic über den gesamten Platz des Dortmunder Stadions und ließ sich von den BVB-Fans genüsslich feiern.

Subotic feiert wieder mit der Südtribüne

Der ein oder andere Unioner mag vielleicht etwas überrascht gewesen sein, dass der 31-Jährige die Südtribüne nach der herben Klatsche sogar zur Laola animierte. Doch einem Typen, der den Fußball so intensiv lebt, dem kann man so etwas wohl einfach nicht übelnehmen. „Was ich in meiner Karriere erlebt habe, dass geht nicht einfach nach Abpfiff verloren. Wenn ich es nicht erlebt hätte, dann wüsste ich nicht, wie schön es ist, vorüber 80.000 Zuschauern vor der Südtribüne zu stehen“, schwärmte Subotic nach Schlusspfiff in der Mixed-Zone. Es war nicht das erste Aufeinandertreffen mit seinem Ex-Verein, bei dem er von 2008 bis 2018 unter Vertrag stabd. In dieser Zeit prägte er die so erfolgreiche Klopp-Ära maßgeblich mit.

Im April 2017 spielte er als Leihspieler allerdings bereits mit dem 1.FC Köln gegen den BVB (0:0). Auch damals feierte ihn die gesamte Südkurve. Noch immer hat er ein Haus in Dortmund und verwaltet hier seine Stiftung. Für die Zeit nach dem Karriereende plant er jetzt schon seine Rückkehr. Und mittlerweile scheint der Gang in die Südtribüne für Subotic derart in Fleisch und Blut übergegangen zu sein, dass er sich gar nicht mehr sicher war, ob die Fans ihn überhaupt dazu aufgefordert hatten: „Entweder habe ich mir das vorgestellt oder die haben wirklich meinen Namen gerufen.“

Ex-BVB-Profi Neven Subotic räumt Dortmunder Überlegenheit ein

Weniger schön verlief hingegen das Spiel. „Da haben wir richtig auf die Fresse bekommen“, stellte der Verteidiger leicht sarkastisch fest. Vor Anpfiff hätte man meinen können, dass seine BVB-Vergangenheit in dieser Partie ein Faustpfand für Union sei, dass er seine Mitspieler pushen und perfekt auf die Laufwege der Dortmunder einstellen könnte. Doch der vermeintliche Vorteil verpuffte bereits nach 13 Minuten, als Jadon Sancho die halbe Berliner Abwehr austanzte und den von Unions Kevin Schlotterbeck leicht abgefälschten Ball in die Maschen beförderte. „Ich habe ein Gefühl dafür, was Marco Reus am Ball macht. Und ich weiß auch, dass Mats Hummels oft dahin spielt, wo er vorher nicht hinschaut“, sagte Subotic, der allerdings feststellen musste: „Wir haben auch in der Höhe verdient verloren. Dementsprechend können wir mit dem Spiel alles andere als zufrieden sein.“ Man habe Dortmund früh unter Druck setzen wollen, doch „der BVB hat das einfach nicht mitgemacht“. Keine Frage: Die Favre-Elf war an dem Tag einfach überlegen. Jadon Sancho, Erling Haaland und Julian Brandt wirbelten nach Belieben.

Man hatte das Gefühl, dass die Berliner gar nicht wussten, wen sie zuerst decken sollten. Die Qualität der Dortmunder wollte Subotic jedoch nicht als Ausrede für die Höhe des Ergebnisses gelten lassen. „Wir können das besser und müssen das auch besser machen. Denn ansonsten laufen wir dem Ball hinterher. Dasist uns besonders in der ersten Halbzeit und zum Ende der zweiten Halbzeit passiert. Man kann unsere gewonnenen Zweikämpfe an einer Hand abzählen.“

Subotic schwärmt von Haaland

Wie so oft in den vergangenen Bundesliga-Spielen schaltete der BVB nach der 2:0-Führung einwenig zurück und leistete sich im Spielaufbau die ein oder andere Nachlässigkeit. Doch während ein richtig starker Gegner die zum Teil schlampigen Abspiele möglicherweise ausgenutzt hätte, konnte Union daraus kein Kapital schlagen. Denn: „Insgesamt waren wir zu weit vom Gegenspieler entfernt. Es war eines unserer schwächsten Spiele“, sagte Subotic. Besonders beeindruckt zeigte er sich von Erling Haaland und beschreibt seine Stärken: „Er ist immer einen Schritt voraus, super schnell und lauertauf den letzten Ball. Für mich ist er eine Mischung aus Aubameyang und Lewandowski.“ Vom Polen habe er den Torriecher und vom Gabuner die Schnelligkeit. Daher ist Subotic davon überzeugt, dass Dortmund noch ein gewichtiges Wort im Titelrennen mitreden wird: „Ich hoffe, dass Dortmund Meister wird. Mit so einer Mannschaft und mit Ruhe auf der Trainerposition ist einiges möglich. Es zahlt sich aus, dass man Lucien Favre das Vertrauen geschenkt hat.“