Stadt Dortmund gibt grünes Licht für Klopp-Rückkehr

Dortmund. Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp kehrt mit dem FC Liverpool nach Dortmund zurück, spielt aber nicht gegen den BVB. Grund ist die Corona-Pandemie.

Jürgen Klopp kehrt mit dem FC Liverpool zurück an seine alte Wirkungsstätte, nach Dortmund - dorthin, wo er von 2008 bis 2015 Trainer war und zahlreiche Titel gewann. Gegen Borussia Dortmund allerdings wird er nicht antreten. Der Grund für die Rückkehr: Liverpools Gruppenfinale am 9. Dezember beim dänischen Meister FC Midtjylland muss wegen der Corona-Situation vor Ort verlegt werden. Zunächst hatte der WDR berichtet, dass der Signal-Iduna-Park ein möglicher Ersatzort sei.

Anke Widow, Sprecherin der Stadt Dortmund, bestätigte auf Anfrage dieser Redaktion: "Für den 9. Dezember ist Dortmund als Austragungsort ausgewählt. Das Spiel soll ohne Publikum stattfinden." Zwingende Voraussetzungen seien, dass die Rahmenbedingungen der Uefa und das Hygienekonzept des BVB für das Stadion angewandt würden. "Dann ist das Spiel gemäß Corona-Schutzverordnung möglich, deswegen gibt es aus heutiger Sicht keine Hinderungsgründe, dass die Partie durchgeführt wird", so Sydow. Dies könne sich aber ändern, sollte sich die Schutzverordnung ändern.

Der Verlegung war nötig geworden, weil der FC Liverpool nach der Rückkehr aus Dänemark entsprechend der aktuellen britischen Auflagen in eine 14-tägige Quarantäne müsste. In diesem Zeitraum aber stünden für die Reds drei Ligaspiele an. Eine Verlegung ist ausgeschlossen.

Liverpool ist Tabellenführer

Trotz der 0:2-Niederlage gegen Atalanta Bergamo führt Liverpool seine Gruppe mit neun Punkten vor Atalanta mit Torschütze Robin Gosens und Ajax Amsterdam (beide sieben) an. Ein Punkt gegen die Niederländer am Dienstag würde schon für den Einzug ins Achtelfinale reichen.

„Ajax wird eine Herausforderung - eine mehr zu all jenen, denen wir in diesem Land begegnen“, sagte Klopp: „Aber ich denke jetzt nicht an Ajax, sorry. In ein paar Stunden müssen wir nach Brighton.“ Wegen des Premier-League-Spiels zum ungeliebten Mittagstermin am Samstag (13.30 Uhr/Sky) hatte Klopp gegen Bergamo den ein oder anderen Star geschont. (mit dpa)