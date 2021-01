Freud und Leid: Die Gladbacher bejubeln einen Treffer, die Dortmunder um (v.l.) Mats Hummels, Jude Bellingham und Emre Can sind bedient.

Borussia Dortmund So will der BVB wieder den Weg aus der Krise finden

Dortmund. Nach dem 1:2 in Gladbach hadert der BVB wieder mit eigenen Fehlern. Teure Zugänge sind aktuell nicht geplant - die Wende soll anders gelingen.

Am Sonntag war trainingsfrei bei Borussia Dortmund. Aber zumindest für die Verantwortlichen war es schwer bis unmöglich, den Kopf freizubekommen. Denn die 2:4-Niederlage bei Borussia Mönchengladbach am Freitagabend wiegt schwer: Nach nur einem Punkt aus den jüngsten drei Spielen ist der BVB auf Platz sieben abgerutscht, die Qualifikation zur Champions League ist mehr denn je in Gefahr.