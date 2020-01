So will BVB-Trainer Favre die Probleme in der Abwehr beheben

Dreier- oder Viererkette? Das ist die große Frage bei Borussia Dortmund vor dem Bundesliga-Heimspiel am Freitag gegen den 1. FC Köln (20.30 Uhr, DAZN). In die Karten wollte sich Trainer Lucien Favre am Mittwoch nicht schauen lassen. Wie er Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou ersetzen will, ließ er offen. Der junge Franzose plagt sich weiterhin mit einem Faserriss herum, der ihn auch schon beim Rückrundenauftakt in Augsburg außer Gefecht gesetzt hatte. „Es kann sein, dass es eine Dreierkette oder ein anderes System wird“, sagte Favre.

Dabei fehlt dem BVB-Trainer eigentlich ein gelernter Innenverteidiger. Leonardo Balerdi, der verbliebene Mann für die Mitte, muss sich noch an das hohe Tempo in Europa gewöhnen. Lukasz Pisczcek ist bloß eine Notlösung. Julian Weigl, der die Rolle als dritter Innenverteidiger in der Hinrunde das eine oder andere Mal übernahm, spielt inzwischen für Benfica Lissabon. Gut möglich also, dass Favre zurück zur eher ungeliebten Viererkette kehrt.

BVB: Manuel Akanji patzte in Augsburg

Egal was es für eine Formation am Ende wird, der BVB will sich nicht wieder so anfällig wie in Augsburg präsentieren. „Wir müssen mit mehr Konzentration spielen und dürfen nicht überrascht sein“, sagte Favre. „Ein paar Aktionen müssen wir besser antizipieren.“ Besonders Manuel Akanji leistete sich Patzer. „Ich will nicht über einzelne Spieler reden. Wir müssen es insgesamt besser machen“, so Favre.

Und weiter vorne? Mittelfeldspieler Thomas Delaney fehlt verletzt. Ein Startelf-Debüt von Neuzugang Erling Haaland, der zum Einstieg drei Tore erzielte, ist möglich. „Er trainiert immer mit Vollgas, gibt viel und will immer gewinnen“, sagte Favre über den Norweger. „Es ist super, solche Spieler zu trainieren.“ Mit den hohen Erwartungen kommt er nach Einschätzung seines Trainers klar. „Er konzentriert sich viel und weiß, was er im Training machen muss.“

BVB-Talent Giovanni Reyna hinterließ positiven Eindruck

Lob verteilte Favre auch an BVB-Eigengewächs Giovanni Reyna, der in Augsburg debütierte und gleich an einem Treffer beteiligt war. Ein Kandidat für die Startelf? „Wir müssen die Jungen peu a peu bringen“, gab sich Favre verhalten.