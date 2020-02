So teuer waren die beeindruckenden Choreos der BVB-Fans

Dortmund. Ganz Europa staunte über die Choreographien der Fans von Borussia Dortmund. Und die waren offenbar ziemlich teuer.

Die Fans von Borussia Dortmund sind nicht nur wegen der gigantischen Südtribüne europaweit bekannt. Immer wieder sorgten sie auch für beeindruckende Choreographien. So zuletzt bei den Spielen in der Fußball-Bundesliga gegen Eintracht Frankfurt und in der Champions League gegen Paris Saint-Germain.

Finanziert werden die Aktionen von der Tribüne für die Tribüne. Die Fangruppierungen werden finanziell nicht vom Verein unterstützt, sondern sind auf Spenden der anderen Fans angewiesen. Und das ist nicht wenig. Als die BVB-Ultras gegen Frankfurt eine Hommage an die Stadt Dortmund zeigten, die Südtribüne erst in rot-weiß, dann in schwarz-gelb hüllten und die wichtigsten Bauwerke der Stadt zeigten - Stadion, Hoesch-Turm oder das markante Dortmunder U - entstanden Kosten in Höhe von 24.886,81 Euro.

Papptafeln der BVB-Fans kosten mehr als 4000 Euro

Das gab das Fan-Bündnis Südtribüne Dortmund auf seiner Seite bekannt. Darunter waren 27.500 Papptafeln im Wert von mehr als 4000 Euro, Farben (4104,83 Euro), Netze (2455,16 Euro) oder die Miete für die Sporthallen, in denen die Choreographie vorbereitet worden war (5000 Euro).

Als die Dortmunder Fans ein paar Tage später das gesamte Westfalenstadion in schwarz und gelb hüllten, entstanden Kosten in Höhe von 12.252,60 Euro. Auf der Südtribüne war ein großes BVB-Logo abgebildet. Auf den anderen Tribünen stand der Schriftzug „Borussia Dortmund“ geschrieben. Die 51.000 Folientafeln, die auf Ost-, West-, und Südtribüne verteilt worden sind, hatten im Einkauf 10.061,50 Euro gekostet.

BVB-Fans sammeln Spenden beim nächsten Heimspiel

„Um in Zukunft weitere Choreos stemmen zu können, bitten wir um eure Unterstützung!“, schreiben die Borussia-Anhänger auf ihrer Seite. Am 29. Februar empfängt Dortmund in der Bundesliga den SC Freiburg (15.30 Uhr). BVB-Fans können dann im Stadion für weitere Choreographien und Aktionen spenden. (chwo)