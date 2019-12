So scherzt BVB-Sportdirektor Zorc über die Trainerfrage

Berlin. Nach dem 2:1-Sieg bei Hertha BSC sieht Sportdirektor Michael Zorc von Borussia Dortmund einiges, was Mut macht – und scherzt über Lucien Favre.

Michael Zorc war schon im Gehen begriffen, da rief ihm ein Journalist noch eine Frage hinterher: Was denn nun mit Trainer Lucien Favre sei? „Der ist jetzt weg“, sagte der Sportdirektor von Borussia Dortmund. Und dann lachte er laut. Der knappe 2:1 (2:1)-Sieg bei Hertha BSC sorgte für gelöste Stimmung im Dortmunder Lager – da konnte man auch über die Frage scherzen, die in den letzten Tagen und Wochen in Dortmund sehr intensiv und sehr ernsthaft diskutiert worden war: Ob denn Favre noch der richtige Trainer für diesen Klub sei, ob mit ihm die Trendwende zu schaffen und die Saisonziele erreicht werden könnten.