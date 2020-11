Dortmund. BVB-Talent Moukoko wird am Freitag 16, könnte am Wochenende in der Bundesliga spielen. DFB-Direktor Chatzialexiou traut ihm viel zu, warnt aber.

So weit muss Youssoufa Moukoko gar nicht schauen, um festzustellen, wie schnell es im Fußball gehen kann. Jude Bellingham, sein Mitspieler bei Borussia Dortmund, war vor ein paar Monaten noch Zweitliga-Spieler für Birmingham City. Seit ein paar Tagen ist er englischer Nationalspieler. Mit gerade einmal 17 Jahren.

Moukoko ist noch nicht so weit. Am 20. November wird er schließlich erst 16 Jahre alt und ist dann für den BVB in der Bundesliga spielberechtigt. Der deutsche Fußball erwartet gespannt sein Debüt - ihm wird von vielen Stellen eine große Zukunft prognostiziert. Womöglich auch in der deutschen Nationalmannschaft. Einen Tag nach seinem 18. Geburtstag beginnt die Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Mario Götze etwa hatte in diesem Alter schon den Adler auf der Brust getragen.

Chatzialexiou: BVB-Talent Moukoko kann große Zukunft bevorstehen

So weit möchte Joti Chatzialexiou noch nicht gehen. "Youssoufa ist ein herausragendes Talent. Wir alle würden uns freuen, ihn mal in unserer A-Nationalmannschaft erleben zu dürfen", sagte der DFB-Direktor im Gespräch mit dieser Redaktion.

Bis dahin seien jedoch noch ein paar Schritte zu gehen. "Diese sollten wir bedacht tätigen und ihm den notwendigen Raum zur Entfaltung geben", so der 44-Jährige. Aber: "Mit seinem Talent kann ihm eine große Zukunft bevorstehen."

Im September war Moukoko zum ersten Mal in der U20-Nationalmannschaft aufgelaufen, hatte gleich mehrere Altersklassen übersprungen. Gegen die dänische U19 lieferte er prompt eine Vorlage. "Wir tun alle gut daran, die Entwicklung Youssoufas mit aller Entspanntheit und Geduld zu begleiten", antwortet Chatzialexiou auf die Frage, ob denkbar sei, dass Moukoko demnächst schon Partien für die U21 bestreiten könnte. Schließlich habe er ja gerade erst sein U20-Debüt hinter sich. "An der Stelle schon über den nächsten Schritt zu sprechen, würde ihm nicht guttun. Er ist ein herausragendes Talent, und wir alle haben die Verantwortung, dieses zu fördern und zu fordern."

Samuel Eto'o schwärmt von BVB-Talent Moukoko

Geboren wurde Youssoufa Moukoko am 20. November 2004 in Yaoundé. Er wäre demnach auch für die Nationalmannschaft Kameruns spielberechtigt. Samuel Eto'o (39), der große Fußball-Star des afrikanischen Landes, hat bereits öffentlich vom BVB-Talent geschwärmt.

Die Nationalteams würden zu einem immer größeren Markt, sagt Chatzialexiou. Es sei natürlich nicht verwerflich, "dass sich jeder Verband, für den ein so großes Talent auflaufen dürfte, mit diesem beschäftigt". Moukoko habe sich aber bewusst für Deutschland entschieden, er woll unbedingt das Land repräsentieren, versichert der DFB-Funktionär. Chatzialexiou: "Er hat sich bewusst entschieden, für Deutschland zu spielen. Wir sind schon seit Langem mit ihm und seinen Eltern im Austausch und freuen uns, dass wir den Weg mit ihm gemeinsam gehen können. Daher wünschen wir uns, dass Youssoufas Entscheidung so auch akzeptiert wird."

DFB-Plan ist mit Moukoko und BVB besprochen

Youssoufa Moukoko Geburtsdatum: 20. November 2004

Geburtsort: Yaoundé, Kamerun

beim BVB seit: Juli 2017

Bilanz in der U19-Bundesliga 2020/2021: 10 Tore in 3 Spielen

Seit diesem Sommer trainiert Youssoufa Moukoko bei den Profis mit und ist ab 20. November 2020 spielberechtigt

Moukokos Weg beim DFB sei mit Borussia Dortmund, dem Spieler und seinem nahen Umfeld besprochen. Chatzialexiou betont: "Youssoufa hat sich nicht für Deutschland entschieden, weil er Einsätze in der A-Mannschaft versprochen bekommen hat, sondern weil er für dieses Land spielen möchte. Gleichzeitig ist er von dem Weg, den wir mit ihm gehen, absolut überzeugt."

Dem Nachwuchsmann zu diesem Zeitpunkt Versprechungen zu machen, was eine mögliche Karriere betrifft, sei weder "seriös noch hilft ihm dies zum aktuellen Zeitpunkt", so Chatzialexiou.