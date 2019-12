Erstmal Weihnachten, dann wieder für Borussia Dortmund am Ball: Axel Witsel.

Dortmund. Während der Bundesliga-Pause genießen die Stars von Borussia Dortmund Weihnachten mit ihren Liebsten. Ein Spieler mag es besonders originell.

BVB: So feiern die Stars von Borussia Dortmund Weihnachten

Weihnachten ist das Fest der Liebe – und der Stille. Da ist es nur verständlich, wenn auch Profifußballer mal für und unter sich bleiben wollen, mit ihren Familien und Freunden in aller Ruhe die besinnlichen Tage begehen. Während die Bundesliga-Spieler des FC Schalke 04 relativ ausführlich Auskunft erteilt haben, wie sie Weihnachten verbringen, halten sich die Spieler von Borussia Dortmund eher bedeckt. Drei Profis aus der Mannschaft von Trainer Lucien Favre haben sich aber doch noch zu Wort beziehungsweise mit einem Bild gezeigt und weihnachtliche Grüße an die BVB-Fans verschickt.

Die meisten BVB-Spieler feiern Weihnachten in Stille

Während von den Stars wie Marco Reus das glückliche Bild von seiner Vermählung mit Scarlett Gartmann und Mats Hummels eher der betrübte Blick auf seinen komplett eingegipsten linken Unterarm die letzten Einträge vor Weihnachten darstellen, hat Familie Witsel bei Twitter einen kleinen Einblick in ihren Heiligabend gewährt. Der Belgier, der die letzten Partien des Bundesliga-Tabellenvierten verletzt nur von der Tribüne aus verfolgen konnte, posiert mit seiner Frau Rafaella Szabo und den gemeinsamen Kindern vor einem festlich geschmückten Fenster. Axel Witsel, der am 12. Januar 31 Jahre alt wird, trägt dabei genauso wie all seine Lieben ein weihnachtliches Kostüm. Dazu steht dort geschrieben: „Frohe Weihnachten Euch allen.“

Joyeux noël à tous et à toutes pic.twitter.com/Y5AfjUESZp — Axel Witsel (@axelwitsel28) December 24, 2019

Weniger Kostüme, dafür umso gefühliger geht es bei Julian Weigl zu. Der Mittelfeldspieler und seine Verlobte Sarah Richmond sendeten „Frohe Weihnachten“ auf die eher verträumte Art.

Julian Brandt, der in den letzten Spielen vor Weihnachten noch mal mit einem wundervollen Tor gegen seine fußballerische Klasse gezeigt hat, kommt nicht ohne Begleitung aus. Diese hat allerdings vier Beine, ist ein Hund und hört auf den Namen Nala. Seine Botschaft „Frohe Weihnachten an alle“ muss ja auch nicht nur an Menschen gerichtet sein, die Borussia Dortmund die Treue halten. (fs)

Frohe Weihnachten an alle pic.twitter.com/x8wO1KHmho — Julian Brandt (@JulianBrandt) December 24, 2019