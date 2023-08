Sky-Experte Lothar Matthäus rät BVB zur Leihe von Armel Bella-Kotchap

Dortmund. Lothar Matthäus sieht Borussia Dortmund als Titelkandidat. Eine ganz andere Sicht hat sein Kollege Didi Hamann, für den der BVB "kein Thema" ist.

Lothar Matthäus zählt Borussia Dortmund zu den Titelkandidaten der neuen Saison. Gerade, weil der FC Bayern München derzeit noch keinen überzeugenden Eindruck macht und „Thomas Tuchel noch kein Team gefunden“ habe. Beim BVB überzeuge ihn dagegen das Personal. „Ein hoch motivierter Kapitän Emre Can, etwas mehr Konstanz und es ist wie immer alles für Dortmund möglich.“

Matthäus sagt, er halte viel vom neuen BVB-Stürmer Felix Nmecha „und an der Stelle des BVB würde ich auf jeden Fall für hinten noch den Jungen aber schon erfahrenen Armel Bella-Kotchap holen“. Bekannt ist, dass Dortmund sich mit dem Innenverteidiger, 21, der mit der deutschen Nationalmannschaft an der enttäuschenden WM in Katar teilgenommen hat, beschäftigt. Bella-Kotchap steht beim Premier-League-Absteiger FC Southampton bis 2026 unter Vertrag, die Borussia denkt über eine Leihe nach, weil sich im Kader derzeit in Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle nur drei Innenverteidiger befinden. Reicht das? Nein, meinen die Verantwortlichen. Der einstige Spieler des VfL Bochum wäre also eine gute Ergänzung.

Didi Hamann: BVB ist chancenlos

Und auch Matthäus sieht es ähnlich. „Mats Hummels und Nico Schlotterbeck sind immer wieder verletzt und er wäre eine richtig gute Verstärkung.“ Eine ganz andere Sicht auf den BVB hat allerdings Matthäus‘ Sky-Kollege Didi Hamann. Er glaubt, die Meisterschaft werde auch in dieser Saison nicht an Borussia Dortmund gehen. „So eine Saison hängt dir Jahre nach, vielleicht sogar eine ganze Laufbahn“, meinte der frühere Fußball-Nationalspieler bei einem Medientermin des TV-Senders unter der Woche mit Blick auf die vergangene Saison.

Da hatten die Dortmunder nach einem 2:2 gegen den FSV Mainz 05 am letzten Spieltag die Meisterschaft noch verspielt. Den Titel holte nur dank der besseren Tordifferenz erneut der FC Bayern München. Hamanns Urteil: „Die Dortmunder sind für mich in dieser Saison kein Thema.“

Leipzig und Leverkusen statt BVB

Hamann sieht zwei andere Vereine möglicherweise ganz weit vorne. „Ich gehe mit Leipzig oder Leverkusen“, meinte der 49-Jährige noch vor dem Supercup-Gewinn der Leipziger gegen den FC Bayern und dem Millionen-Transfer der Münchner von Englands Nationalmannschaftskapitän Harry Kane.

