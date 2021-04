"Skandalös!" - Handspiel-Entscheidung sorgt beim BVB für großen Ärger

Dortmund. Eine umstrittene Elfmeterentscheidung wirft den BVB gegen Manchester City aus der Bahn. Die Handspielregel sorgt für Diskussionen - mal wieder.

Aus der Traum vom Halbfinale in der Champions League. Nach der 1:2-Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel gegen Manchester City herrscht bei Borussia Dortmund große Enttäuschung. „Man muss fairerweise erst einmal gratulieren“, sagte BVB-Trainer Edin Terzic. „ManCity ist verdient in die nächste Runde eingezogen. Aber nach drei von vier Halbzeiten waren wir weiter. Die Enttäuschung ist deshalb natürlich riesig.“

Für Ärger hat vor allem die Elfmetersituation vor dem 1:1-Ausgleich der Engländer gesorgt. Nach Flanke hat sich BVB-Verteidiger Emre Can unglücklich an den eigenen Oberarm geköpft – für den Schiedsrichter genug für einen Elfmeter. Verstehen konnte das auf Seiten der Dortmunder niemand. „Vor der Saison gab es Schiedsrichterschulungen und es wurde ganz klar gesagt, dass es nicht als regelwidrig angesehen wird, wenn man sich an die eigene Hand köpft“, ärgerte sich Terzic. „Das verstehe ich nicht. Für mich war es kein regelwidriges Handspiel.“

BVB-Profi Emre Can: "Das tut weh"

Sky-Experte Dietmar Hamann sprach gar von einer „skandalösen Entscheidung“, die dem BVB schließlich den Sieg gekostet habe. „Der Elfmeter, der nie hätte gegeben werden dürfen, hat dem BVB den Zahn gezogen. Nach dem Elfmeter hat die Mannschaft den Glauben noch verloren, dieses Spiel noch zu drehen“, sagte er.

Denn bis zum Strafstoß in der 55. Minute war der BVB tatsächlich auf Halbfinalkurs. Jude Bellingham hatte seine Dortmunder schon früh in Führung geschossen – und ein 1:0-Sieg der Schwarz-Gelben hätte wegen der 1:2-Niederlage in Manchester für die nächste Runde gereicht.

Und Unglücksrabe Emre Can selbst? Der beschrieb das Spiel des BVB "im Großen und Ganzen" als "okay", stellte aber klar: "Das bringt jetzt nichts." Maßgeblichen Einfluss auf den Spielverlauf hatte auch für den deutschen Nationalspieler die Elfmeterszene. Can: "Das Spiel hat sich klar geändert nach dem 1:1. Ich glaube in den Regeln steht, dass das keine Hand ist. Das ist klar bitter, im Hinspiel wurde uns ein Tor weggenommen. Das tut weh, klar. Ich weiß zu 100 Prozent, dass ich den Ball zuerst mit dem Kopf berührt habe." (fs)