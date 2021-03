Schulz steht für die Probleme einiger BVB-Nationalspieler

Dortmund. Nico Schulz trifft mit dem BVB auf seine Liebe Berlin. Durch seine Probleme steht er für die komplizierte Lage einiger BVB-Nationalspieler.

Auf seinem Profilbild im Sozialen Netzwerk Instagram verzieren vier Sterne die Trainingsjacke von Nico Schulz, darunter prangt das Logo des Deutschen Fußball-Bundes.

Der 27-Jährige präsentiert sich in der Kluft der Nationalmannschaft, was zunächst zeigt, dass der Linksverteidiger von Borussia Dortmund stolz verspürt, es bislang auf 12 Länderspiele gebracht zu haben.

Gleichzeitig verdeutlicht Schulz durch dieses Foto den Anspruch, dass es noch ein paar mehr werden dürfen. Der gebürtige Berliner plant, in den Europameisterschaftskader zu rücken.

BVB-Profi Nico Schulz trägt die Hertha im Herzen

Dabei darf er sich eigentlich nur deswegen noch Chancen ausrechnen, von Bundestrainer Joachim Löw berücksichtig zu werden, weil die deutsche Konkurrenz auf der linken defensiven Seite nicht gerade vor Stärke strotzt. Immerhin aber steht Schulz beim BVB mal wieder auf dem Rasen – seit sich Raphael Guerreiro vor zwei Wochen eine Muskelverletzung zugezogen hat – und kann sich deswegen an diesem Samstag (18.30 Uhr/Sky) ausgerechnet gegen seinen Ex-Verein Hertha BSC wieder Joachim Löw präsentieren.

„Ich habe bei Hertha gespielt, seit ich sieben und bis ich 21 war“, berichtet Schulz im Dortmunder Vereins-TV. „Ich kenne noch viele Leute, die im Verein arbeiten. Ich will ihnen aber natürlich auch nichts schenken.“

Das sollte er auch nicht. Denn die Borussen benötigen weiterhin Erfolgserlebnisse, um sich für die Champions League zu qualifizieren. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf Rang vier. „Jetzt zählt nur die Bundesliga“, meinte Sportdirektor Michael Zorc nach dem 2:2-Unentschieden gegen den FC Sevilla, durch das sich Dortmund am Dienstagabend ins Viertelfinale der Königsklasse gekämpft hat. „Die Priorität ist, in der Bundesliga Platz vier zu erreichen, damit wir diese Höhepunkte auch in der kommenden Saison erleben dürfen“, sagte auch Edin Terzic.

Der BVB-Trainer hat Nico Schulz einerseits schon nach der Guerreiro-Verletzung sein Vertrauen ausgesprochen. „Er hat sehr viel Bundesligaerfahrung. Wir sind sehr zuversichtlich, dass Nico diese Rolle gut bekleiden wird“, erklärte Terzic da. Andererseits hat er den Nationalspieler bis zu jener Verletzung kaum berücksichtigt. Im DFB-Pokal gegen Gladbach (1:0) und gegen Sevilla leitete Schulz jetzt immerhin Tore ein. In München (2:4) schlingerte er jedoch über den Platz, seinem Gegenspieler Leroy Sané war er schlicht nicht gewachsen.

BVB-Nationalspieler Julian Brandt enttäuscht, Marco Reus steigert sich

Natürlich hatten sich die Dortmunder Verantwortlichen das anders vorgestellt, als sie Nico Schulz im Sommer 2019 für 25 Millionen Euro von der TSG Hoffenheim verpflichteten. Der schnelle Außenverteidiger sollte die linke Seite beleben – aber angekommen ist er bislang nicht.

Damit steht Schulz stellvertretend für die komplizierte Saison, mit der auch andere Dortmunder Nationalspieler zu kämpfen haben. Etwa Julian Brandt (24), der wechselte im selben Sommer wie Schulz ins Revier und wartet seitdem auf seinen Durchbruch. Oder Kapitän Marco Reus (31), der hat sich gesteigert, doch das Außergewöhnliche fehlt ihm derzeit. Emre Can (27) besticht durch seine Flexibilität, patzt trotzdem gelegentlich. Und Mats Hummels (32)? Der verteidigt nicht fehlerfrei, bleibt aber der Stabilitätsfaktor in der Defensive. Nach seiner Ausbootung bei der Nationalmannschaft hat ihm Löw wieder eine Rückkehr in Aussicht gestellt, gut möglich, dass Hummels in den EM-Kader rutscht.

Vor diesem großen Turnier würde sich Nico Schulz gerne einen weiteren Traum erfüllen. Dafür müssten die Dortmunder das DFB-Pokalhalbfinale gegen Holstein Kiel gewinnen, um sich ins Finale in Berlin zu katapultieren. „In meiner Stadt einen Titel mit dem BVB zu gewinnen, wäre das Größte, was ich bis jetzt erlebt habe“, sagt er.

Damit er in diesen BVB-Partien aber auch auf Einsatzzeiten hoffen darf, sollte er seine Chance gegen Berlin an diesem Samstag nutzen.