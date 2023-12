Scholl über BVB-Profi Süle: Drittes Frühstück weglassen

Fußball Inside - Dortmund, Schalke und die zwei Gesichter

Wieder einmal hat der BVB bewiesen, dass er offenbar zwei Gesichter hat. National hat die Borussia ihre Saisonziele fast schon komplett aus den Augen verloren, in der Championsleague wurde aufgetrumpft. Und jeder stellt sich die Frage, warum läuft es in der Bundesliga nicht wie in der Königsklasse? Auch auf Schalke stellt man sich die Frage, warum die Mannschaft nicht immer ihr Können abruft. Oder sind die Schalker nach zwei Siegen in Folge endlich auf dem richtigen Weg? Unsere Experten, BVB-Reporter Christian Woop und Schalke-Reporter Andreas Ernst, diskutieren mit zusammen mit Moderator Timo Düngen darüber. Viel Spaß!