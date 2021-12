Schock für den BVB: Moukoko fällt wohl bis Jahresende aus

Dortmund. Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko hat sich erneut verletzt. Der Stürmer wird wohl in diesem Jahr nicht mehr für den BVB spielen.

Es hat ihn wieder erwischt: Borussia Dortmunds Jungstar Youssoufa Moukoko (17) hat sich erneut verletzt und fällt länger aus. Das teilte Fußball-Bundesligist am Mittwochabend mit. „Aufgrund eines Muskelfaserrisses, den er sich im Spiel der U23 gegen den 1. FC Kaiserslautern zugezogen hatte, konnte Youssoufa Moukoko nicht am Training teilnehmen und fällt vorerst aus“, hieß es. Wie schlimm die Verletzung ist? Nach Informationen der „Ruhr Nachrichten“ werde der junge Profi in diesem Jahr wohl kein Spiel mehr bestreiten.

Moukoko hatte als 16-Jähriger ein vielumjubeltes Bundesliga-Debüt gegeben, danach erlebte er aber einen Rückschlag nach dem anderen und war oft verletzt. Zuletzt hatte der 17-Jährige nicht nur mehrere BVB-Spiele, sondern auch die Partien der U21-Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation wegen einer Augenentzündung verpasst. Am vergangenen Samstag war sein Name dann überraschend auf dem Aufstellungsbogen der Dortmunder U23 in der Drittligapartie gegen den 1. FC Kaiserslautern aufgetaucht (0:0). In der 62. Minute wurde der Torjäger ausgewechselt, der in seiner noch so jungen Karriere schon 20 Mal (drei Tore) in der Bundesliga zum Einsatz kam. Nun ist klar, warum.

Starke Konkurrenz für Moukoko beim BVB

Die vergangenen Monate waren keine leichten für das Dortmunder Supertalent. Einsätze sind rar gesät, wenn vorne ein Erling Haaland trifft und trifft. Neuzugang Donyell Malen (22) und Steffen Tigges (23) werden dem jungen Stürmer ebenfalls meist vorgezogen. Nur gegen Gladbach erlebte Moukoko den Anpfiff auf dem Platz, nach 57 enttäuschenden Minuten wurde er ausgewechselt. Getroffen hat er in dieser Saison noch gar nicht. Wodurch sich die Frage stellt, ob Moukoko nicht vielleicht verliehen werden sollte, damit er sich bei einem anderen Klub durch mehr Einsätze weiterentwickeln kann.

Im Winter planen die Dortmunder Verantwortlichen keine Leihe. Für den kommenden Sommer schließen sie aber nicht aus, dass große Talent bei einem anderen Verein reifen zu lassen, selbst wenn Haaland die Borussia verlässt. (fs)

