Schiri-Ärger beim BVB: Marco Reus wittert Bayern-Bonus

München. Borussia Dortmund verliert das Top-Spiel in München. Der Ärger beim BVB galt der eigenen Leistung - und Schiedsrichter Marco Fritz.

Marco Reus war der Ärger anzumerken. Mit 2:4 hatte Borussia Dortmund das Top-Spiel gegen Bayern München verloren. Reus stand 76 Minuten auf dem Feld und musste dann für den Brasilianer Reinier Platz machen. Zu diesem Zeitpunkt hatte es noch 2:2 gestanden.

Die Szene, über die sich Reus nach Abpfiff so sehr aufgeregt hatte, musste der 31-Jährige von der Bank mitansehen. Was war passiert? In der 88. Minute kommt es im Mittelfeld zu einem Zweikampf zwischen BVB-Profi Emre Can und Leroy Sané. Beide Nationalspieler gehen mit vollem Körpereinsatz in den Zweikampf, doch Sané fährt dabei auch den Arm aus und stößt Can weg. Eine strittige Szene, Schiedsrichter Marco Fritz ließ weiterlaufen. Im Gegenzug erzielte Leon Goretzka das 3:2 für die Münchener.

"Von der Bank sah es nach einem klaren Foulspiel aus", ärgerte sich Reus am Sky-Mikrofon. Anschließend bekam der BVB-Kapitän die Szene noch einmal auf Video vorgespielt. Und Reus wurde wütend. "Ich sage Ihnen ganz ehrlich: Wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte der Schiedsrichter es gepfiffen", so Reus.

Reporter Patrick Wasserzieher hakte nach: "Wie kommen Sie darauf? Das ist schon eine steile These." Reus witterte einen Bayern-Bonus: "Weil es einfach so ist, es ist einfach so." Auch BVB-Trainer Edin Terzic meinte: "Das war ein klares Foul."

BVB-Star Can: Schiedsrichter hat auf Zuruf gepfiffen

Emre Can, der vermeintlich Gefoulte, sah die Situation so: "Kann er pfeifen, muss er aber nicht." Dann holte der Nationalspieler aber weiter aus und kritisierte Referee Fritz: "Ich finde, der Schiedsrichter hat auf Zuruf gepfiffen. Da geht der Rhythmus kaputt, man ist da, geht in die Zwiekämpfe und der Schiri pfeift für Rot."

Mit der eigenen Leistung waren die Dortmunder aber auch nicht einverstanden. Nach einer starken Anfangsphase ließ sich der BVB immer weiter in die eigene Hälfte zurückdrängen. "Wir sind zu passiv geworden, hatten nicht mehr so viele Pressingsituationen", sagte Reus. Das Resultat: zu wenig Torgefahr. "Spielerisch hatten wir zu wenig Tiefe und zu wenig Ballbesitzphasen."

In Zahlen bedeutete dies am Ende: Bayern vier, Dortmund zwei. Und eine Menge Schiedsrichter-Ärger. (chwo)