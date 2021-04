BVB/Schalke Schalke und BVB: In dieser Statistik sind sie top in Europa

Dortmund/Gelsenkirchen. In Frankreichs Liga bekommen junge Spieler die meisten Einsatzzeiten. Zwei Bundesligisten aber setzten ebenfalls auf Talente: der BVB und Schalke

Wenn es um die Einsatzzeiten junger Fußballer geht, ist Frankreich tonangebend. Die Grande Nation züchtet in der Ligue 1 so viele künftige Fußballgrößen heran wie keine andere europäische Spitzenliga. Aber zwei deutsche Vereine brechen die französische Phalanx, wenn es um Einsatzminuten für U21-Spieler geht: Borussia Dortmund und der FC Schalke 04. Der BVB führt gar mit 7620 Minuten.

Der BVB hat sich als Karrieresprungbrett für kommende Topstars seit vielen Jahren einen Namen gemacht. Dass die Dortmunder Borussia jungen Talenten Einsatzzeiten gewährt ist häufig der ausschlaggebende Grund für einen Wechsel ins Ruhrgebiet. Das bestätigt auch der Blick auf das Top-10-Ranking der U21-Einsatzminuten von TheAnalyst.com.

BVB mit 55 Toren, Schalke setzt auf Knappenschmiede

In dieser Saison hat der BVB unter den Trainern Lucien Favre und Edin Terzic seinen Spielern unter 21 Jahren 7620 Minuten auf dem Rasen gewährt – mehr als jeder andere Klub der fünf europäischen Topligen. (Anmerkung: Die Statistik wurde vor dem jüngsten Wochenende und dem 28. Bundesliga-Spieltag erstellt.) Acht Spieler hievten den BVB auf den Spitzenplatz, zusammen kommen sie auf nicht nur auf besagte Minutenzahl, sondern auch auf 55 Bundesligatore. 21 gehen davon alleine auf das Konto von Erling Haaland, an 15 Treffern war Jadon Sancho beteiligt und Youssoufa Moukoko ist mit 16 Jahren jüngster Bundesliga-Torschütze der Geschichte. Platz zwei belegt OGC Nizza (7458 Einsatzminuten), Dritter ist die AS Monaco (7332).

Auf Rang sieben findet sich noch ein weiterer Bundesligist: der FC Schalke 04, der seinen U21-Spielern 5226 Einsatzminuten gewährte. Auch der neue Schalke-Trainer Dimtrios Grammozis bekennt er sich klar zur Knappenschmiede, dem Nachwuchsleistungszentrum der Königsblauen. In fünf Spielen unter seiner Leitung standen stets mindestens vier Spieler in der Startelf, die Schalke in seiner Nachwuchsabteilung ausgebildet hat. Drei Talenten ermöglichte Grammozis sogar das Bundesliga-Debüt: Kerim Calhanoglu, Mehmet-Can Aydin und Mikail Maden. (Gold)