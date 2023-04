Riesenärger vor BVB - FC Bayern: Oliver Kahn geht auf Sky-Experte Lothar Matthäus los

München. Zoff-Interview vor dem Bundesliga-Gipfel zwischen dem FC Bayern und dem BVB. FCB-Vorstand Oliver Kahn giftet gegen Lothar Matthäus.

Großer Knall vor dem Bundesliga-Topspiel zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Im Sky-Interview gerieten Bayern-Vorstand Oliver Kahn und Sky-Experte Lothar Matthäus heftig aneinander. Grund für die Aufregung ist die Entlassung von Trainer Julian Nagelsmann, der in der Vorwoche überraschend von Thomas Tuchel abgelöst wurde.

Vor FC Bayern - BVB: Oliver Kahn attackiert Lothar Matthäus

Matthäus hatte im Zuge des Trainerwechsels Kritik an den Bayern-Verantwortlichen geübt. Der Klub habe „Mia san mia mit Füßen getreten“. Das ließ Kahn nicht auf sich sitzen. "Eins möchte ich heute mal sagen: Ihr, die hier immer steht und hier andauernd sagt: Der Verein hätte keinen Stil und wo ist das 'Mia san Mia' geblieben. Da würde ich mal dich, Lothar, fragen: Was meinst du mit 'Mia san Mia'? Du setzt das hier einfach irgendwo in die Landschaft, und dann kann sich jeder aussuchen, was das zu bedeuten hat."

Matthäus überraschte die Schärfe, die ihm sein früherer Teamkollege entgegenbrachte. Seine Antwort: "Oliver, ich mach hier keinen Privatkrieg gegen dich. Du kannst mich jederzeit anrufen."

Doch Kahn ließ sich nicht besänftigen und lederte weiter in Richtung von Matthäus: "Ich habe dir nur eine Frage gestellt." Matthäus wurde daraufhin aus der Reserve gelockt und verschärfte ebenfalls den Ton: "Hör mal zu, ich kenne Leute beim FC Bayern, die du gar nicht kennst." Kahn ließ das so nicht stehen und entgegnete: "Aber das ist doch kein Argument: Ich kenne Leute. Pass auf, vielleicht leidet der ein oder andere hier auch an Erinnerungsverklärung oder Erinnerungsverzerrung. Auch zu unserer Zeit, als wir gespielt haben, Du kannst dich wahrscheinlich noch erinnern, es gab immer wieder Entscheidungen, die nicht einfach waren.“ Die „Unterstellungen, wir würden den Stil des FC Bayern nicht wahren, also da wäre ich mal ganz, ganz vorsichtig."

Oliver Kahn verteidigt Trainerwechsel beim FC Bayern

Die Art und Weise der Trennung von Nagelsmann und Verpflichtung von Thomas Tuchel verteidigte Kahn erneut. Wie es dann gelaufen sei, sei zwar „eine Katastrophe“ gewesen. Das habe aber nur daran gelegen, dass die Information zu Nagelsmann zu den Medien durchgestochen worden seien. „Das ist sicherlich keiner vom FC Bayern gewesen. (...) Wir schießen uns ja nicht selber in den Fuß“, sagte Kahn.

