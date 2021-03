Reus und Hummels fehlen im BVB-Training - das ist der Stand

Dortmund. Der BVB hat am Dienstag trainiert. Mehrere Profis fehlten. Das ist der Stand bei den Verletzten von Borussia Dortmund vor dem Köln-Spiel.

Beim BVB-Training fehlten am Dienstag Marco Reus und Mats Hummels, die beide beim 2:0-Erfolg über Hertha BSC am Samstag verletzt ausgewechselt werden mussten. Bei Reus müsse man von Tag zu Tag schauen, hieß es von Seiten des Vereins. Hummels habe individuell trainiert.

Manuel Akanji könnte gegen Köln wieder spielen

Ob die beiden Leistungsträger am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln auflaufen können, steht noch nicht fest. Auch Raphael Guerreiro mischte am Dienstag nicht mit. Genauso wie Jadon Sancho. Beide plagt eine Muskelverletzung, Sancho fehlt in Köln in jedem Fall, Guerreiro vermutlich auch. Manuel Akanji trainierte nach seinem Muskelfaserriss hingegen wieder mit der Mannschaft. Er könnte gegen Köln zurück in die Innenverteidigung rücken.

BVB steht auf dem fünften Tabellenplatz

Der BVB steht derzeit mit 42 Punkte auf dem fünften Tabellenplatz, zwei Punkte beträgt der Rückstand auf den Vierten Eintracht Frankfurt. Am Samstag könnten die Dortmunder also mit einem Erfolg in Köln wieder auf einen Champions-League-Rang springen, wenn Frankfurt im Heimspiel gegen Union Berlin patzt. (las)