Reus fehlt: Das ist aktuell kein Drama für den BVB

Vorab: An den fußballerischen Qualitäten von Marco Reus bestehen nicht die geringsten Zweifel. Wie dieser Mann mit dem Ball umgehen kann, das ist ein Vergnügen für die Netzhaut. An Tagen, an denen die Offensivmaschinerie von Borussia Dortmund wie geschmiert läuft, ist der Nationalspieler meistens maßgeblich beteiligt: Über ihn laufen die feinen Angriffe, auch seine Abschlüsse sind oft sehenswert. Seine Klasse hat er in vielen Jahren nachgewiesen.

Natürlich hat so ein Spieler Respekt verdient. Und doch muss auch an ihm Kritik erlaubt sein. Gerade an ihm, denn er trägt beim BVB die Kapitänsbinde. Dieses Amt beinhaltet besondere Verantwortung. Schließlich wird gerade beklagt, dass Muster aus der Rückrunde der vergangenen Saison, in der Borussia Dortmund eine echte Titelchance verspielte, auch in dieser Saison zu erkennen sind. Dass die Mannschaft häufig nicht damit klarkommt, wenn sie auf einen bissigen Gegner trifft, der seine spielerische Unterlegenheit durch Leidenschaft wettmacht. An solchen Tagen sind Führungsspieler gefragt. Und es fällt nun mal auf, dass Marco Reus, aktuell wieder beim Pokalspiel in Bremen, wiederholt nicht das Gefühl vermittelt, die Mannschaft mitzureißen.

BVB: Ein Marco Reus in Topform steht außerhalb jeder Diskussion

Dass der Ur-Borusse Michael Zorc den Ur-Borussen Marco Reus verteidigt, ist völlig in Ordnung. Der selbst durchaus kritische Sportdirektor muss sich auch mal vor die Spieler stellen, um nach innen das Signal zu senden: Wir sind eine Gemeinschaft – wenn wir verlieren, dann alle zusammen. Das ist ein kluger Führungsstil, der interne Sensibilität ja nicht ausschließt. Es wäre verwunderlich, wenn die BVB-Verantwortlichen hinter verschlossenen Türen nicht auch über die Formschwankungen und Führungsschwächen von Marco Reus diskutieren würden.

Jetzt ist er verletzt, zum Glück nicht schwer. Momentan muss sein Fehlen aber nicht als Drama angesehen werden, aktuell dürfte der auch in der Breite hochwertig besetzte BVB ohne ihn nicht schwächer werden. Die Betonung liegt auf aktuell. Über einen Marco Reus in Topform müssen wir nicht reden. Er selbst muss sich fragen, wie er die nach seiner Rückkehr endlich wieder konstant abrufen will.