Quarantäne-Pflicht? Verwirrung auch um BVB-Profi Haaland

Dortmund. Nach einem Corona-Fall bei der norwegischen Nationalmannschaft wurde für die Profis Quarantäne angeordnet. Doch gilt diese auch in Deutschland?

Die norwegischen Nationalspieler um Borussia Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland sollen sich auch in Deutschland an die Quarantäne-Pflicht halten. Das bekräftigten der norwegische Fußball-Verband und die zuständigen Behörden. Die Spieler hätten bei ihrer Ausreise zugestimmt, sich bis zum Ablauf der zehntägigen Quarantäne in Isolation zu begeben, hieß es. Vonseiten der deutschen Arbeitgeber des Trios gab es am Montag zum Teil heftigen Widerspruch.

In Norwegen hieß es, entsprechende Informationen für die weitere Vorgehensweise seien den Profis in Schreiben an deren Klubs mitgegeben worden, „damit die Regeln eingehalten werden“, sagte Verbandsdirektorin Lise Klaveness dem Rundfunksender NRK. Damit dürfte weder Haaland am Samstag (20.30 Uhr) für die Borussia bei Hertha BSC spielen, noch Alexander Sörloth am Samstag (18.30 Uhr) für RB Leipzig bei Eintracht Frankfurt oder Rune Jarstein für Berlin gegen den BVB.

BVB arbeitet an Klärung der Situation - Einsatz von Erling Haaland weiter offen

Doch Dortmund, Leipzig und Berlin wollen um ihre Spieler kämpfen. Die Hertha gehe aktuell „davon aus, dass hier das für uns zuständige Gesundheitsamt federführend ist und Rune nach zwei negativen Testergebnissen gegen Ende der Woche ins Training einsteigen kann“, sagte Medienchef Max Jung. RB wies im darauf hin, dass Sörloth nichts unterschrieben habe und nach seiner Rückkehr der deutschen Gerichtsbarkeit unterliege. Der Angreifer werde sich erneut einem Corona-Test unterziehen, der Klub stehe außerdem in Kontakt mit den lokalen Gesundheitsbehörden. Der BVB hatte schon am Sonntag mitgeteilt, dass er mit allen Beteiligten in Ruhe an einer Klärung arbeite.

In Norwegen gab es indes eine klare Haltung. Ein Zuwiderhandeln gegen die Quarantäne-Anordnung würde als deren „Bruch“ und „Verstoß gegen die Voraussetzungen zur Ausreise“ gewertet, sagte der zuständige Osloer Amtsarzt Tore W. Steen dem Dagbladet. Dann könnte die Polizei aktiv werden. Das norwegische Infektionsschutzgesetz sieht für Quarantäneverstöße Geldstrafen oder Gefängnis bis zu zwei Jahren vor.

Steen hatte Haaland und Co. die Rückkehr mit der Auflage gestattet, sich an die Quarantäne zu halten. Zuvor war der norwegische Nationalspieler Omar Elabdellaoui positiv getestet worden. (sid mit fs)