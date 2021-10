Pyrotechnik gefunden: BVB-Ultras flüchten vor Polizei

Oberhausen. Bei Polizeikontrollen flüchteten BVB-Ultras und ließen selbstgebastelte Bengalos zurück. Die Bundespolizei leitete Ermittlungsverfahren ein.

Vor dem Champions-League-Spiel von Borussia Dortmund bei Ajax Amsterdam (21 Uhr/live in unserem Ticker) haben Bundespolizisten am Morgen in mehreren Ruhrgebiets-Bahnhöfen abreisende BVB-Fans kontrolliert. In Oberhausen warfen Mitglieder einer Dortmunder Ultragruppierung dabei laut Bundespolizei Pyrotechnik weg und flüchteten in die abfahrbereiten Züge.

Insgesamt habe man 21 teils selbst gebastelte und verbotene Bengalos konfisziert. Diese wurden von Entschärfungskräften der Bundespolizei entsorgt, diese leitete außerdem Ermittlungsverfahren ein. (fs/dpa)

