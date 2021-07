Podcast: Was den BVB und Trainer Rose im Trainingslager erwartet

Essen Im Podcast "Fußball inside" sprechen wir über das BVB-Trainingslager, den Zweitliga-Auftakt von Schalke und mögliche Investoren beim VfL Bochum.

An diesem Freitag beginnt für Borussia Dortmund das Trainingslager in Bad Ragaz. Auch BVB-Reporter Marian Laske befindet sich auf dem Weg in die Schweiz. Von einer Autobahnraststätte meldete er sich für die neue Podcast-Folge von "Fußball inside". Was erwartet den BVB im Trainingslager? Wer ist alles dabei? Und wie wird der neue Trainer Marco Rose arbeiten? Marian Laske gibt im Gespräch mit Moderator Timo Düngen und Dominik Loth Einblicke und Antworten.

Der künftige Bundesliga-Rivale VfL Bochum ist noch bis Sonntag im Trainingslager in Südtirol. Nach der Abreise von Thomas Reis aus privaten Gründen arbeiten die Co-Trainer Markus Gellhaus und Frank Heinemann mit der Mannschaft weiter. Doch auch abseits des Platzes wird gearbeitet: Der Aufsteiger sucht noch nach Verstärkungen - sowohl im Kader, als auch finanziell. Über mögliche Investoren spricht Reporter Dominik Loth.

Schalke: Zweitliga-Auftakt gegen den Hamburger SV

Am Freitagabend startet zudem der FC Schalke 04 die Mission Wiederaufstieg gegen den Hamburger SV. Der Weg zur Bundesliga-Rückkehr wird schwer, die Fans könnten dabei helfen, sind sich die Experten einig. Bei den Tipps fürs erste Spiel gibt es jedoch keine Übereinkunft.

Viel Spaß bei der neuen Folge von Fußball inside!

