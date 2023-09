Warum BVB und Schalke 04 schon in der Krise stecken

Sie haben beide nicht verloren und trotzdem sind Borussia Dortmund und Schalke 04 als große Verlierer in die Länderspielpause gegangen. Das 2:2 der Dortmunder gegen Heidenheim und auch das Schalker 1:1 in Wiesbaden haben für deutlich rauere Luft im Ruhrgebiet gesorgt. Wir legen in unserer neuen Folge den Finger in die Wunde und analysieren die aktuelle Lage beim BVB und auf Schalke. Unsere Experten, FUNKE-Sportchef Sebastian Weßling und Schalke-Reporter Robin Haack, beantworten im Gespräch mit Moderator Timo Düngen die wichtigsten Fragen. Viel Spaß!

Es ist Länderspielpause für die Bundesliga – aber dennoch gibt es einiges zu besprechen bei den Revierklubs. Borussia Dortmund und Schalke 04 stecken schon kurz nach dem Saisonstart in der Krise – wenn auch in unterschiedlichen Ausprägungen. In unserem Podcast fußball inside ergründet Moderator Timo Düngen mit Sport-Redaktionsleiter und BVB-Experte Sebastian Weßling sowie Schalke-Reporter Robin Haack die Ursachen für den schwachen Saisonstart.

In Dortmund sieht Weßling mehrere Ursachen am Werk, die zu nur fünf Punkten aus drei Spielen gegen Bundesliga-Kellerkinder führten: Die so knapp verpasste Meisterschaft könnte noch in den Köpfen der Spieler hängen, meint er – vor allem aber sieht er konkrete sportliche Probleme auf dem Platz: Sebastien Haller, auf den das Dortmunder Spiel zugeschnitten ist, schwächelt, und mit ihm schwächelt das gesamte Offensivspiel. Auch deswegen wurde Niclas Füllkrug von Werder Bremen verpflichtet – obwohl es auch auf anderen Positionen dringenden Bedarf gegeben hätte.

Atmosphärische Störungen auf Schalke

Als zweites Problem hat unser BVB-Experte den Dortmunder Spielaufbau ausgemacht: Den aktuellen Außenverteidigern fehlt jene Kreativität, die der zum FC Bayern abgewanderte Raphael Guerreiro hatte. Auch Emre Can im Mittelfeldzentrum bringt eher andere Stärken mit. So tut sich der BVB in der Spielauslösung schwer – vor allem gegen Mannschaften die wie die ersten drei Saisongegner ein intensives Pressing aufziehen. Und das führt dazu, dass der BVB nicht nur um den Titel, sondern sogar um die Qualifikation für die Champions League bangen muss.

Es sind Sorgen, die Schalke gerne hätte. Dort droht der Aufstieg schon jetzt in weite Ferne zu rücken. Noch wackelt der Trainer nicht, sagt S04-Reporter Haack – aber er muss schleunigst Lösungen für die spielerischen Probleme der Königsblauen finden. Zuletzt kamen bekanntlich auch atmosphärische Störungen dazu: Ralf Fährmanns Berater Stefan Backs hatte beklagt, dass der ehemalige Stammtorhüter schlecht behandelt worden sei, Trainer Thomas Reis den langjährigen Schalker dafür für ein Spiel aus dem Kader genommen. Theater zum falschen Zeitpunkt und ein Eigentor von Fährmann, findet Haack – der Vorgang könne aber auch etwas Positives bewirken.

