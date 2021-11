BVB-Podcast: Champions-League-Aus wäre fatales Signal

Essen. Über die Niederlagen von Borussia Dortmund und des FC Schalke 04 diskutieren wir in der neuen Folge unseres Podcasts "fußball inside".

In unserem Podcast "fußball inside" diskutieren wir unter dem Motto "Tacheles aussem Pott" über die wichtigsten Themen im Ruhrgebiets-Fußball. In der aktuellen Folge reden wir vor allem über Borussia Dortmund und Schalke 04.

Zunächst geht es um Borussia Dortmund. Nach der 1:3-Niederlage in der Champions League gegen Ajax Amsterdam ist der Ärger beim BVB groß - doch es geht nicht um die eigene Mannschaft. Die unberechtigte Rote Karte für Mats Hummels gilt als Hauptgrund für die unnötige Pleite. Wie ist der Platzverweis zu bewerten? Darüber diskutieren wir. Und: Was wären die Folgen eines möglichen Ausscheidens in der Champions League? Es würde nicht nur viel Geld fehlen.

Hier kommt der Link zur heutigen Folge:

Ab Minute 21 reden wir über den FC Schalke 04, der zuletzt zweimal in Folge mit 0:1 verlor - zunächst im DFB-Pokal bei Drittligist 1860 München, dann in der 2. Bundesliga beim 1. FC Heidenheim.

Zum Schluss der aktuellen Folge tippt Moderator Timo Düngen mit den Reportern Sebastian Weßling und Andreas Ernst die wichtigsten Spiele des Wochenendes:

Bundesliga: RB Leipzig - Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr)

RB Leipzig - Borussia Dortmund (Samstag, 18.30 Uhr) Bundesliga: VfL Bochum - TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr)

VfL Bochum - TSG Hoffenheim (Samstag, 15.30 Uhr) 2. Bundesliga: Schalke 04 - Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr)

Schalke 04 - Darmstadt 98 (Sonntag, 13.30 Uhr) 3. Liga: MSV Duisburg - Viktoria Berlin (Samstag, 14 Uhr)

MSV Duisburg - Viktoria Berlin (Samstag, 14 Uhr) Regionalliga West: Borussia Mönchengladbach II - Rot-Weiss Essen (Freitag, 19 Uhr)

Borussia Mönchengladbach II - Rot-Weiss Essen (Freitag, 19 Uhr) Regionalliga West: Rot-Weiß Oberhausen - VfB Homberg (Samstag, 14 Uhr)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB