Podcast Fußball Inside: Wann der BVB bei Haaland schwach werden könnte

Essen. In unserem Podcast "Fußball Inside" diskutieren wir über die Nationalmannschaft und den BVB. Wo steuern die Dortmunder hin? Was wird aus Haaland?

Unser Podcast "Fußball Inside" dreht sich an diesem Donnerstag zum einen um die deutsche Nationalmannschaft. Die DFB-Elf hat sich gegen Nordmazedonien blamiert - und 1:2 verloren. Schon wird die Kritik an Bundestrainer Joachim Löw wieder lauter. Unsere Nationalmannschaftsreporter Sebastian Weßling und Marian Laske erklären, warum sie trotzdem meinen, dass Löw weiterarbeiten darf.

Kurz vor dem Gespräch mit Moderator Timo Düngen rauschte zudem ein Video durch die sozialen Medien, das den Berater Mino Raiola zeigt, der gemeinsam mit Erling Haalands Vater Alf-Inge am Flughafen in Barcelona ankommt. Haaland stürmt für den BVB - steht er vor einem Wechsel? Wie hoch ist seine Ausstiegsklausel? Und wo steuern die Dortmunder in Zukunft hin? Das alles in unserem Podcast.

BVB steht auf dem fünften Bundesliga-Platz

Der BVB steht derzeit auf dem fünften Tabellenplatz. Vier Punkte beträgt der Rückstand auf den Vierten Eintracht Frankfurt. Deswegen drohen die Dortmunder, die Qualifikation für die Champions League zu verpassen. Dies wäre ein herber Rückschlag für den ambitionierten Klub.

Außerdem tippen wir die folgenden Spiele:

BVB - Eintracht Frankfurt

Bayer Leverkusen - FC Schalke 04

SC Verl - MSV Duisburg

Rot-Weiss Essen - FC Schalke 04 II

SC Wiedenbrück - Rot-Weiß Oberhausen

Hier geht es zu unserem Podcast: