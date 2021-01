Olympia 2021: BVB-Star Mats Hummels auf der Liste

Dortmund. BVB-Verteidiger Mats Hummels könnte in diesem Sommer doch für Deutschland auflaufen. In Gespräch ist allerdings ein Einsatz für das Olympia-Team.

Borussia Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels könnte bei den Olympischen Spielen für Deutschland auflaufen. Der 32-Jährige, der nach Wunsch vieler Experten und Fans auch seine Comeback in der A-Nationalmannschaft zur Europameisterschaft geben sollte, steht nach dpa-Informationen auf der entsprechenden Olympia-Liste der Nationalen Anti-Doping-Agentur (NADA). Diese ist ausschlaggeben, um bei den Spielen in Tokio (23. Juli bis 8. August) dabei sein zu dürfen. Am Mittwochabend hatte Hummels mit Max Kruse und Thomas Müller auf der Audio-App Clubhouse über das Thema gesprochen. Auch Kruse steht auf der Liste.

Für die Nominierung der Kader können die Trainer jeweils drei Spieler berufen, die früher als 1997 geboren wurden. Bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro, als Deutschland Silber gewann, hatte der damalige Coach Horst Hrubesch Stürmer Nils Petersen sowie die Bender-Zwillinge Lars und Sven als ältere Spieler in sein Team berufen. (dpa)