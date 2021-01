Offiziell: Ex-BVB-Profi Bruun Larsen verlässt die Bundesliga

Zuzenhausen/Essen. Anderlecht statt Hoffenheim. Nach nur einem Jahr bei der TSG wechselt Jacob Bruun Larsen zum belgischen Spitzenklub.

Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den dänischen Nationalstürmer Jacob Bruun Larsen bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten RSC Anderlecht verliehen. Der 22-Jährige, dessen Vertrag bei den Kraichgauern noch bis zum Sommer 2024 läuft, kam in dieser Saison auf lediglich einen Startelfeinsatz und spielte in den Planungen von Trainer Sebastian Hoeneß für die Rückrunde keine Rolle.

„Wir haben uns nach einer gemeinsamen Analyse der Situation dazu entschieden, Jacob diesen Schritt zu ermöglichen. Vor allem verletzungs- und krankheitsbedingt ist es für ihn in den vergangenen Monaten nicht so gelaufen, wie er und wir uns das vorgestellt haben“, sagte TSG-Profichef Alexander Rosen am Samstag.

In Anderlecht wird Bruun Larsen auf künftig vom früheren Weltklasse-Verteidiger Vincent Kompany trainiert (früher Manchester City). Die junge Mannschaft aus der belgischen Hauptstadt Brüssel liegt derzeit auf dem vierten Tabellenplatz der Jupiler Pro League. Mit Lukas Nmecha (22) und Timon Wellenreuther stehen zwei ehemalige Bundesligaprofis im Kader des Traditionsklubs.

Bruun Larsen wechselte erst im Januar 2020 vom BVB nach Hoffenheim

Bis bald, @jacobruunlarsen 👋



Die #TSG leiht @jacobruunlarsen bis zum Saisonende an den belgischen Erstligisten @rscanderlecht aus. Der 22 Jahre alte Offensivspieler hat bei der #TSG noch einen Vertrag bis zum Sommer 2024.



🌐 https://t.co/sg7Yrm92um pic.twitter.com/Mw8OMYetJV — TSG Hoffenheim (@tsghoffenheim) January 23, 2021

Larsen war erst im Januar 2020 für eine Ablöse in Höhe von neun Millionen Euro von Borussia Dortmundnach Hoffenheim gewechselt. Seitdem machte der dänische Nationalspieler (ein Einsatz) ledliglich 13 Spiele für die Sinsheimer.

Schon beim BVB galt Bruun Larsen stets als großes Talent auf den offensiven Flügelpositionen. Bereits einen Tag nach seinem 19. Geburtstag debütierte der Däne im Jahr 2017 unter Peter Bosz für die Profis der Borussia. Es folgten 41 weitere Pflichtspiele für den BVB in Bundesliga, Champions League, DFB-Pokal und DFL-Supercup (drei Tore). Der Durchbruch blieb Bruun Larsen beim BVB allerdings verwehrt. (dpa mit fs)