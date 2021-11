Nur 19 Spieler: BVB fliegt mit Rumpfkader zu RB Leipzig

Dortmund. Borussia Dortmund wird von Personalproblemen geplagt: Zum Spiel bei RB Leipzig fliegen weniger Spieler, als eigentlich im Kader stehen dürften.

Überraschungen gab es nicht mehr, als Borussia Dortmund sich am Freitagabend aufmachte nach Leipzig, wo am Samstag (18.30 Uhr/Sky) das Bundesligaspiel gegen RB Leipzig ansteht. BVB-Trainer Marco Rose hatte ja schon am Vormittag ausführlich über die vielen Verletzten referiert und gesagt: „Das Leipzig-Spiel wird ohne alle diese Spieler stattfinden müssen.“ Den BVB plagen heftige Verletzungssorgen, und so machten sich nur 19 Spieler auf den Weg nach Sachsen – dabei dürften eigentlich 20 Profis im Kader stehen.

Es fehlte Erling Haaland (Oberschenkelverletzung), es fehlte Giovanni Reyna, dem wegen diverser Muskelprobleme sogar das Hinrundenaus droht, es fehlte Mahmoud Dahoud, dessen Heilungsverlauf sich wegen einer entzündeten Sehne verzögert – und außerdem Raphael Guerreiro, Nico Schulz (beide Muskelfaserriss), Marius Wolf (Oberschenkelverletzung), Emre Can (Muskelverletzung), Mateu Morey (Reha nach Knie-OP) – und auch die wiedergenesenen Soumaila Coulibaly und Abdoulaye Kamara waren nicht dabei, weil sie erst in der U19 oder U23 Spielpraxis sammeln sollen.

BVB: Akanji muss vielleicht auf Links aushelfen

Das hatte BVB-Trainer Rose auch für Dan-Axel Zagadou erwogen, der wegen einer Knieverletzung monatelang gefehlt hatte. Aber: Zagadou wird im Profikader benötigt. Der Franzose hat zwar noch nicht die Fitness für 90 Minuten – aber durch das Fehlen Cans und weil Manuel Akanji möglicherweise als Linksverteidiger aushelfen muss, braucht Rose einen bundesligaerfahrenen Innenverteidiger aus der Bank. Und sicherheitshalber ist auch Antonios Papadopoulos aus der U23 dabei.

In den kommenden Tagen soll dennoch dafür gesorgt werden, dass Zagadou ein wenig Spielpraxis bekommt, um wieder eine volle Option bei den Profis zu werden: In der Länderspielphase soll für die U23 ein Testspiel angesetzt werden, indem der Innenverteidiger mitwirken wird.

Mit diesen Spielern reist der BVB nach Leipzig: Gregor Kobel, Marwin Hitz, Mats Hummels, Manuel Akanji, Marin Pongracic, Dan-Axel Zagadou, Antonios Papadopoulos, Thomas Meunier, Felix Passlack, Axel Witsel, Jude Bellingham, Julian Brandt, Marco Reus, Thorgan Hazard, Ansgar Knauff, Donyell Malen, Youssoufa Moukoko, Steffen Tigges, Reinier (sing)

