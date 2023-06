BVB-Emotionen von Karim Adeyemi, Donyell Malen, Emre Can und Sebastien Haller (von links nach rechts).

Borussia Dortmund Neue BVB-Marktwerte: Ein großer Gewinner - Marco Reus verliert an Wert

Dortmund. Der Kader des BVB bleibt der zweitwertvollste der Bundesliga. Es gibt einen großen Gewinner und kleinere Verlierer. Die Übersicht.

In der Sommerpause, wenn die Sportdirektoren an ihren Smartphones hängen, um Spieler hin- und herzuschieben, schaut man noch mal genauer auf die Marktwerte einzelner Profis; auch deswegen hat transfermarkt.de die Werte der Bundesliga-Fußballer überarbeitet. Etwa beim BVB.

Die Dortmunder hatten in der vergangenen Saison eigentlich schon beide Hände an der Meisterschale, dann folgte das 2:2-Drama gegen Mainz und der Traum vom Titel platzte doch noch. Gewinner gab es in dieser Saison natürlich trotzdem einige, beispielsweise Donyell Malen (24), der eine atemberaubende Rückrunde hinlegte. Sein Marktwert hat sich daher von 16 Millionen auf 28 Millionen Euro fast verdoppelt.

🇺🇸 NATIONS LEAGUE CHAMPION 🏆 pic.twitter.com/M7Z0EXZW3J — Borussia Dortmund (@BVB) June 19, 2023

BVB: Giovanni Reyna verliert an Wert

Eine Wertsteigerung gibt es auch bei Karim Adeyemi (21, von 35 Millionen auf 40 Millionen Euro) und Marius Wolf (28, von neun auf zehn Millionen Euro). Und bei Julien Duranville (von fünf auf 8,5 Millionen Euro), gerade 17 Jahre jung, der gegen Mainz überraschend eingewechselt wurde.

Marco Reus, Kapitän des BVB, nach dem Drama gegen Mainz. Foto: firo

Große Verlierer gibt es eigentlich nicht. Der Marktwert von Marco Reus (34) ist von neun auf sieben Millionen Euro geschrumpft. Der von Giovanni Reyna von 28 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro.

Betrachtet man den Wert des gesamten Kaders, steht der BVB weiterhin auf Rang zwei in der Bundesliga (555,9 Millionen Euro). Der FC Bayern bleibt auf Platz eins mit 909 Millionen Euro.

Die Übersicht der Marktwerte im BVB-Kader

Name Alter Verein Alter Marktwert (in Mio. Є) Neuer Marktwert (in Mio. Є) Differenz (in Mio. Є) Donyell Malen 24 Bor. Dortmund 16000000 28000000 12000000 Karim Adeyemi 21 Bor. Dortmund 35000000 40000000 5000000 Julien Duranville 17 Bor. Dortmund 5000000 8500000 3500000 Julian Ryerson 25 Bor. Dortmund 10000000 13000000 3000000 Marius Wolf 28 Bor. Dortmund 9000000 10000000 1000000 Luca Unbehaun 22 Bor. Dortmund 650000 700000 50000 Jude Bellingham 19 Bor. Dortmund 120000000 120000000 0 Nico Schlotterbeck 23 Bor. Dortmund 40000000 40000000 0 Julian Brandt 27 Bor. Dortmund 40000000 40000000 0 Gregor Kobel 25 Bor. Dortmund 35000000 35000000 0 Niklas Süle 27 Bor. Dortmund 35000000 35000000 0 Sébastien Haller 28 Bor. Dortmund 30000000 30000000 0 Youssoufa Moukoko 18 Bor. Dortmund 30000000 30000000 0 Raphael Guerreiro 29 Bor. Dortmund 20000000 20000000 0 Emre Can 29 Bor. Dortmund 14000000 14000000 0 Jamie Bynoe-Gittens 18 Bor. Dortmund 14000000 14000000 0 Mahmoud Dahoud 27 Bor. Dortmund 12000000 12000000 0 Tom Rothe 18 Bor. Dortmund 3500000 3500000 0 Felix Passlack 25 Bor. Dortmund 1500000 1500000 0 Alexander Meyer 32 Bor. Dortmund 1000000 1000000 0 Soumaila Coulibaly 19 Bor. Dortmund 1000000 1000000 0 Anthony Modeste 35 Bor. Dortmund 1000000 700000 -300000 Mats Hummels 34 Bor. Dortmund 6500000 6000000 -500000 Mateu Morey Bauzé 23 Bor. Dortmund 1500000 1000000 -500000 Nico Schulz 30 Bor. Dortmund 2000000 1000000 -1000000 Thomas Meunier 31 Bor. Dortmund 6500000 5000000 -1500000 Marco Reus 34 Bor. Dortmund 9000000 7000000 -2000000 Giovanni Reyna 20 Bor. Dortmund 28000000 25000000 -3000000 Salih Özcan 25 Bor. Dortmund 17000000 13000000 -4000000

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB