Nach Frankfurt-Pleite: Auf den BVB kommen unruhige Tage zu

Dortmund. Der BVB hat das direkte Duell um die Champions League gegen Eintracht Frankfurt verloren. Das Saisonziel rückt in weite Ferne. Ein Kommentar.

Lange nicht mehr hat Borussia Dortmund ein Gegentor so geschmerzt wie dieses durch André Silva. Der Stürmer von Eintracht Frankfurt erzielte in der 87. Minute nicht nur den 2:1-Siegtreffer gegen den BVB. Nein, er sorgte auch dafür, dass man sich in Dortmund langsam damit anfreunden muss, die Champions League in der kommenden Saison am Fernseher zu verfolgen. Sieben Punkte in sieben Spielen aufzuholen ist zwar möglich, gegen die bislang so stabilen Frankfurter aber nicht wahnsinnig wahrscheinlich – zumal ja auch die Dortmunder immer wieder Stolperer gegen vermeintlich kleine Gegner hinlegen.