Ärger für Ex-BVB-Star: Aubameyang nicht mehr Arsenal-Kapitän

Ärger für den früheren BVB-Star: Wegen eines disziplinarischen Vergehens in der vergangenen Woche muss Pierre-Emerick Aubameyang beim FC Arsenal jetzt die Kapitänsbinde abgeben. Wie der Premier-League-Klub aus London am Dienstag mitteilte, wird der Stürmer nicht länger die Kapitänsbinde der Gunners tragen und im kommenden Heimspiel gegen West Ham United am Mittwoch nicht einmal im Kader stehen.

Arsenal bemängelt Regelverstoß

"Wir erwarten von all unseren Spielern, insbesondere von unserem Kapitän, dass sie sich an die Regeln und Standards halten, die wir festgelegt und auf die wir uns geeinigt haben", teilte der Fußball-Klub am Dienstag auf der Vereinswebsite mit. Der 32-jährige Gabuner war bereits vor dem Heimspiel am Samstag gegen Southampton (3:0) aus dem Kader geflogen. Trainer Mikel Arteta hatte sich vor dem Spiel verärgert über Aubameyangs Verhalten geäußert, ohne nähere Details zu nennen.

Fehlte Aubameyang wege eines Paris-Trips unentschuldigt?

Welches Fehlverhalten dem früheren Dortmunder Stürmer konkret zur Last gelegt wird, teilte Arsenal auch jetzt nicht mit. Nach Informationen des Online-Magazins "The Athletic" soll Aubameyang von einem Kurztrip nach Frankreich, den ihm der Klub gestattet hatte, nicht zum vereinbarten Zeitpunkt zurückgekehrt sein und hatte anschließend wegen eines fehlenden PCR-Tests nicht am Training teilnehmen können. (dpa)

