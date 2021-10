Nach BVB-Spiel: Ingolstadt-Fans stehlen DFB-Pokal-Kopie aus Kneipe

Dortmund/Ingolstadt. Vier Anhänger des FC Ingolstadt hatten am Dienstagabend eine Nachbildung des DFB-Pokals aus Dortmund entwendet. Die Polizei ermittelte die Täter.

Fans aus Ingolstadt haben nach der Niederlage ihres Vereins in Dortmund eine Nachbildung des DFB-Pokals aus der Kneipe eines ehemaligen Fußballprofis gestohlen. Die vier Verdächtigen wurden nach einer trickreichen Fahndung der Polizei allerdings noch in der Stadt erwischt. „Die gute Nachricht: Der Pott bleibt in Dortmund“, bilanzierten die Ermittler am Mittwoch.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die vier Ingolstädter (21 bis 27 Jahre alt) die 0:2-Niederlage ihres Vereins am Dienstagabend in einer Kneipe in der Dortmunder Innenstadt begossen. Nach dpa-Informationen handelt es sich um das Lokal eines ehemaligen Fußballprofis, der selbst einst den DFB-Pokal gewonnen hat. Die Nachbildung ist laut Polizei mehrere Tausend Euro wert.

Als der Pott weg war, alarmierte das Personal die Polizei. Die ermittelte bei der Taxizentrale - und prompt erinnerte sich ein Fahrer an vier Gäste mit Pokal. Streifenbeamte passten das Quartett ab und stellten den Pokal sicher. Jetzt wird gegen die Ingolstädter wegen Diebstahls ermittelt. (dpa)

