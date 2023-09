Nach BVB-Pleite: Amazon-Experten kritisieren Elfmeter-Pfiff - "totale Fehlentscheidung"

Diskussionbedarf: Die BVB-Profis diskutieren beim Champions-League-Auftakt in Paris mit Schiedsrichter Jesus Gil Manzano.

Paris. War es ein Elfmeter, oder nicht? Das erste Gegentor von Borussia Dortmund bei Paris Saint-Germain sorgt für Diskussionen.

"So wie der Schiri über den Platz stolziert ist, macht das keine Freude mehr." Matthias Sammer war sauer. Der BVB-Berater machte seinem Frust nach der 0:2-Pleite von Borussia Dortmund zum Champions-League-Auftakt bei Paris-Saint-Germain Luft.

+++BVB: Karim Adeyemi und Felix Nmecha gehen gegen PSG unter - Note 5,5+++

Dass die Hausherren den Gästen aus dem Ruhrgebiet überlegen waren, daran hatten die Experten im Amazon-Prime-Interview nach der Partie keinen Zweifel. Doch was strittig blieb, war die Szene vor dem 1:0: Eine Flanke von Starstürmer Kylian Mbappé traf BVB-Abwehrspieler Niklas Süle am Arm. Schiedsrichter Jesus Gil Manzano entschied auf Strafstoß, Mbappé verwandelte.

Schiedsrichter-Experte Stark: "Hätte diesen Elfmeter nicht gegeben"

"Eine absolute Fehlentscheidung", wetterte Sammer. Ihm pflichtete auch Schiedsrichter-Experte Wolfgang Stark bei, der von einer "natürlichen Handbewegung" bei BVB-Profi Niklas Süle sprach. Er selbst hätten den Pariser Hausherren den Elfmeter nicht zugesprochen.

Niklas Süle (links) im Duell gegen PSG-Star Kylian Mbappé. Foto: FBL

Was Berater Sammer aber zusätzlich noch störte, war die aus seiner Sicht Kommunikation des Unparteiischen auf dem Feld: Schiedsrichter bräuchten zwar "Autorität auf dem Spielfeld, aber dieses Arrogante, dieses Abwinken, mag ich nicht."

Auch Roberto Rosetti, den Vorsitzenden der UEFA-Schiedsrichterkommission, schloss Sammer in seine Kritik ein. Der Italiener war allerdings nicht in der französischen Hauptstadt zugegegen. Er schaute sich die Partie der Gruppengegner AC Mailand gegen Newcastle United an.

Mehr News und Hintergründe zum BVB

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: BVB