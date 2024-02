Nach BVB-Abgang: Meunier feiert Traum-Debüt in der Türkei

Nach dem ersten Dämpfer in Heidenheim will Borussia Dortmund gegen Freiburg eine Antwort geben. Reporter Christian Woop erklärt, worauf es ankommen wird - und hat positive Nachrichten in Sachen Personal.

Essen Kurz nach seinem Abschied vom BVB debütierte Thomas Meunier für Trabzonspor. Dem türkischen Klub verhalf er prompt zu einem Sieg.

Von der Verpflichtung von Thomas Meunier im Sommer 2020 wollten die Verantwortlichen von Borussia Dortmund der rechten Abwehrseite ein Upgrade verleihen. Neben seiner Hauptaufgabe in der Defensive sollte der Belgier auch die offensive Außenbahn beleben und die Stürmer des BVB mit Flanken versorgen. Das gelang ihm nur selten: Fünf Treffer bereitete der 32-Jährige in 56 Bundesliga-Einsätzen vor. In den vergangenen 20 Partien blieb Meunier ohne Torbeteiligung.

In dieser Woche wechselte der Nationalspieler zu Trabzonspor - und entdeckte seine Offensivqualitäten nur einen Tag nach der Verkündung des Transfers wieder. Am Donnerstagnachmittag debütierte Meunier für den türkischen Klub. Im Pokalachtelfinale bei Genclerbirligi Ankara kam er zur zweiten Halbzeit in die Partie - anstelle des von Schalke an Trabzonspor verliehenen Mehmet Aydin - und verhalf seinem neuen Verein zum Einzug ins Viertelfinale.

Mit 2:1 gewann Trabzon nach Verlängerung. Dass sich der Schwarzmeer-Klub überhaupt in die Extra-Zeit rettete, daran war Meunier maßgeblich beteiligt. Es liefen die letzten Sekunden der regulären Spielzeit, als er den Ball beim Stand von 0:1 von der rechten Abwehrseite in den gegnerischen Strafraum flankte. Der einlaufende Eren Elmali köpfte die perfekt temperierte Hereingabe zum Ausgleich ins Tor. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit der Verlängerung ließ Mahmoud Trezeguet das 2:1 folgen.

So feierte Meunier ein rundum gelungenes Debüt, an das er sich immer erinnern werde, wie er anschließend im Interview mit türkischen Medien erklärte. „Das war ein sehr guter Start. Aber ich kann mein Spiel verbessern. Ich hoffe, das gelingt mir in den nächsten Wochen“, kündigte Meunier an. „Wir haben sehr viel Qualität im Team. Ich bin überzeugt, dass ich meine Mitspieler besser machen kann - und sie mich.“ Ob es so kommt, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Nach schwierigen Zeiten bei Borussia Dortmund verlief Meuniers Einstand jedenfalls optimal.

