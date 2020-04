Wie alle Fußballprofis ist auch Thomas Meunier (28) gerade zum Nichtstun verdammt. Auch in der französischen Ligue 1 ruht der Ball wegen der Corona-Pandemie, sodass der belgische Rechtsverteidiger von Paris Saint-Germain ungewohnt viel Zeit mit der Familie verbringt – und es nach eigener Aussage auch genießt, seine Kinder 24 Stunden zu sehen. So erzählte er es in einem Instagram-Live-Gespräch der belgischen Rundfunkanstalt RTBF.

Allerdings wirkt sich die Corona-Krise auch auf die Zukunft des 28-Jährigen aus: Im Sommer läuft sein Vertrag in Paris aus, Meunier wäre also ablösefrei. Und seit Wochen ranken sich Gerüchte darum, dass der Rechtsverteidiger im Sommer bei Borussia Dortmund anheuert – auch weil die Zukunft von Achraf Hakimi nach wie vor unklar ist: Der Leihvertrag mit Real Madrid endet im Juni.

Intensive Gespräche zwischen dem BVB und Meunier

Nach Informationen dieser Redaktion hat es tatsächlich schon intensive Gespräche zwischen den BVB-Verantwortlichen und Meunier gegeben, Interesse aus Dortmund ist definitiv da. Allerdings: Eine Einigung gibt es bislang nicht – und durch Corona ist ohnehin vieles durcheinander gewirbelt. Da auch die Dortmunder nicht wissen, wie dramatisch die finanziellen Folgen sein werden, liegt die sportliche Planung erst einmal auf Eis. Ob und wie es in Sachen Meunier weitergeht: unklar.

Auch der Belgier selbst meidet klare Aussagen zu seiner Zukunft – zeigte sich nun aber verwundert über die Gerüchte: „Ich verstehe nicht alles von dem, was über mich in den sozialen Netzwerken in Bezug auf Dortmund kursiert“, sagte er. „Ich habe so viele Artikel gesehen, die mich mit Tottenham oder Inter in Verbindung bringen.“ Er verstehe „diesen Wahnsinn nicht. Mein Hauptziel ist immer noch, in Paris zu bleiben, aber im Moment ist es ziemlich ruhig.“

PSG-Star Meunier wirbt für sich

Ein wenig Eigenwerbung aber streute der Belgier noch ein: „Ein ablösefreier Nationalspieler, der für das Team spielt, das in der Fifa-Weltrangliste auf Platz eins steht, und 28 Jahre alt ist, kann keine schlechte Verpflichtung sein, selbst wenn ich Wundbrand bekomme und mir ein Bein abschneiden muss“, witzelte er. „Die Klubs haben nicht viel an Investitionen zu verlieren, und ich denke, sie wissen das. Sie haben alles zu gewinnen.“

Wie alle anderen aber brennt Meunier in erster Linie darauf, überhaupt wieder Fußball zu spielen: „Ich hoffe immer noch, dass wir gegen Mitte Mai weitermachen können“, meinte er. „Selbst das Spielen hinter verschlossenen Türen bringt Geld, und ich denke, wir werden es schaffen. Wenn wir alles absagen, wird es eine verlorene Saison sein, und das wird negative Auswirkungen auf den Fußball haben.“