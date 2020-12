Meunier fehlt dem BVB – das sind die Alternativen gegen Rom

Es sind keine besonders guten Nachrichten, die Lucien Favre zu verkünden hat, zumindest für die Anhänger von Borussia Dortmund: Denn im Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom am Mittwochabend (21 Uhr/Sky) droht dem BVB ein Personalmangel, vor allem auf den defensiven Außenbahnen.

„Thomas Meunier kann definitiv nicht spielen“, sagt Favre. Der Belgier hat sich an der Wade verletzt, droht sogar noch länger auszufallen. Der Neuzugang stand zwar in den vergangenen Monaten immer wieder in der Kritik, machte manch schwaches Spiel. Favre aber vertraut den Rechtsverteidiger, setzte ihn in allen 15 Pflichtspielen der laufenden Saison ein. Nur 160 von 1350 möglichen Einsatzminuten verpasste er.

Und es könnte sein, dass weitere Ausfälle dazukommen: „Bei Guerreiro müssen wir abwarten, er hat gestern individuell trainiert“, sagte Favre, gab sich aber zuversichtlich, dass der Linksverteidiger dabei sein kann. „Und auch bei Emre Can werden wir sehen.“ Der Allrounder hat einen Schlag aufs Fußgelenk bekommen, ein Einsatz gegen Lazio ist daher fraglich – und damit wackelt ein möglicher Vertreter für die rechte Abwehrseite.

BVB-Trainer Favre lässt Ersatz offen

Wie Favre diese schließen will, ließ er am Montagvormittag offen: „Das hängt davon ab, mit welchem System wir spielen, ob es eine Dreier- oder Viererkette wird“, sagte der Schweizer. Die Spieler, die eigentlich als Ersatz auf der Rechtsverteidiger-Position vorgesehen sind, haben in dieser Saison noch Anlaufschwierigkeiten, auch weil sie sich in der Vorbereitung und der laufenden Saison mit kleinen und größeren Blessuren herumschlugen. Morey gefiel gegen Ende der vergangenen Saison als bissige. Dynamische Alternative auf der rechten Seite, seitdem allerdings hat ihm Favre nur selten Spielzeit eingeräumt. Piszczek dagegen ließ in den vergangenen Monaten immer wieder erkennen, dass ihm mit 35 Jahren inzwischen das Tempo für eine Rolle auf dem Flügel fehlt.

Möglich also, dass Felix Passlack aushilft, der zumindest Spielpraxis und Dynamik mitbringt. Möglich aber, dass der Allrounder auf der linken Seite gebraucht wird, wenn Guerreiro ausfällt. Hier stünde zwar auch Nationalspieler Nico Schulz bereit – der aber spielte zuletzt überhaupt keine Rolle mehr in Favres Planungen und käme wohl nur als Schienenspieler in einer Fünferkette in Frage. Da allerdings Can ausfällt, dürfte es dem BVB schwerfallen, drei Innenverteidiger aufzutreiben – Dan Axel Zagadou trainiert zwar wieder mit, soll aber langsam herangeführt werden.

Vieles spricht also für die Viererkette – und dann für Passlack, sollte Guerreiro ausfallen..