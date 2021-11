Matthäus über BVB-Star: Reus hätte sich Kritik sparen sollen

München/Dortmund. Lothar Matthäus kritisiert BVB-Kapitän Marco Reus für dessen Aussagen nach dem Leipzig-Spiel und geht generell mit Dortmund hart ins Gericht.

BVB-Kapitän Marco Reus hat am Samstagabend nach der 1:2-Niederlage von Borussia Dortmund bei RB Leipzig zu einer Systemkritik angesetzt, und Fußball-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus findet, dass sich Reus dies hätte sparen können. „Ich bin der Meinung, dass es maximal dem Kapitän zusteht, solche Äußerungen zu tätigen, wenngleich auch er sich diese Sätze in der Öffentlichkeit hätte sparen können“, erklärte der 60 Jahre alte Weltmeister von 1990 und Sky-Experte in seiner Kolumne „So sehe ich das“.

BVB-Star Reus hatte die aufgebotene Dreier-/Fünferkette in der ersten Halbzeit moniert, erst nach der Umstellung auf eine Viererkette sei es in den zweiten 45 Minuten besser geworden. Trotzdem verloren die Dortmunder das Spiel der beiden vermeintlichen Jäger des FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister hat nun schon vier Punkte Vorsprung auf den BVB.

Matthäus kritisiert Marco Reus und auch BVB-Trainer Marco Rose

Er könne Reus und seinen Frust verstehen, so Matthäus, Bayern gewinne am Nachmittag, „du selbst verlierst am Abend und bist mit deiner oder der generellen taktischen Positionierung der Mannschaft nicht zufrieden“, so der einstige Weltstar. Mit jeder Niederlage werde die Chance immer geringer, Tabellenführer Bayern München Paroli zu bieten.

Matthäus: „Und trotzdem muss man die Unzufriedenheit gegenüber den Entscheidungen des Trainers intern besprechen. Ich gehe davon aus, dass Marco Rose mit seinen Führungsspielern bespricht, in welchem taktischen Korsett sie sich am wohlsten fühlen, und dann versucht, seine Ideen und die Wünsche der Spieler in Einklang zu bringen.“ Matthäus nimmt Rose beim BVB aber auch nicht aus der Verantwortung: „Der Punkte-Schnitt von Marco Rose beim BVB ist in Ordnung für jemanden, der das Ziel hat, sich für die Champions League zu qualifizieren. Aber nicht für Trainer, Klubs und Bosse, die endlich mal wieder Deutscher Meister werden wollen. Die Erwartungen sind andere.“

Für Matthäus ist der BVB schon wieder aus dem Meisterrennen ausgeschieden

Deshalb sieht Matthäus den BVB durch die Pleite in Leipzig aber schon wieder arg hinten dran im Rennen um die Deutsche Meisterschaft. „Wenn sie nicht die Kurve bekommen und die nächsten drei Partien gewinnen, wird es ganz schwierig mit einem spannenden Titelkampf. Und das Anfang Dezember“, so Matthäus. Borussia Dortmund trifft am 4. Dezember auf den FC Bayern. Dann, erklärte der Sky-Experte, „wird der Abstand höchstwahrscheinlich nicht geringer geworden sein.“ (fs)

