Borussia Dortmund Mario Götze greift den ehemaligen BVB-Trainer Favre an

Dortmund. Mario Götze hat den BVB längst verlassen und spielt in den Niederlanden. Doch nun nennt er Gründe für seine Probleme in Dortmund.

Es ist ein wenig ruhiger geworden um Mario Götze, seit der Weltmeister von 2014 Borussia Dortmund verlassen hat und in den Niederlanden für den PSV Eindhoven spielt. Nun hat der 28-Jährige aber mit seinen Worten für Wirbel gesorgt. Denn in einem Interview mit dem Magazin 11Freunde greift er den ehemaligen BVB-Trainer Lucien Favre an, unter dem Götze meist nur auf der Bank saß.

"In den letzten beiden Jahren bei der Borussia gab es aus meiner Sicht keine Performancekultur, die ausschließlich auf Leistung ausgelegt war", sagte Mario Götze. Favre hätte ihm gesagt, "dass er nicht glaubt, dass ich der Mannschaft helfen kann und er keine Position für mich hat. Was für mich grundsätzlich wenig Sinn gemacht hat und eher Ausreden waren."

Deswegen ließ Götze seinen Vertrag im vergangenen Jahr auslaufen, wechselte nach Eindhoven. Mit dem Verein steht er in dieser Saison auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Vorsprung des Tabellenersten Ajax Amsterdam ist aber zu groß, um noch um den Titel mitzuspielen.

Mario Götze reifte in der BVB-Jugend

Mario Götze reifte in der BVB-Jugend zum Profi und galt lange als Versprechen an den Weltfußball. Doch nach seinem Wechsel 2013 zum FC Bayern erlebte seine Karriere einen Knick. Götze konnte mit den Jahren sein altes Niveau nicht mehr erklimmen. Bei den Bayern schaffte er es nicht zum Stammspieler, gerade in den wichtigen Partien schaute er nur zu.

2016 kehrte Mario Götze zum BVB zurück

Auch nach seiner Rückkehr 2016 zum BVB konnte er die Versprechungen nie erfüllen, daran hinderte ihn allerdings auch eine schwere Stoffwechselerkrankung. Unvergessen bleibt jedoch das entscheidende WM-Tor gegen Argentinien 2014, durch das Deutschland im Finale in Rio triumphierte. In dieser Saison stand Götze für Eindhoven 16 Mal auf dem Rasen. Mario Götze erzielte 5 Tore und bereitete vier weitere vor. (las)